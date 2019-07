«Canterbury Tales»: Martano capitale del Prog per una sera, con il concerto di Richard Sinclair

“Canterbury Tales”: è questo il titolo del concerto che si terrà sabato 27 luglio 2019 a Martano (Le) nel Parco dell’Allegria (Largo Pozzelle), con inizio alle 21 (ingresso 5 euro), organizzato dall'Associazione Prog On. Un viaggio nei suoni del Prog inglese, un evento musicale prestigioso che si avvale della partecipazione del grande artista inglese Richard Sinclair, bassista, cantante e compositore, tra i più noti a livello internazionale del Progressive Rock (in particolare della cosiddetta “Scuola di Canterbury”), leader e membro fondatore dei Caravan e componente degli Hatfield and the North e dei Camel, e che l'Associazione Prog On annovera tra le sue fila come "socio onorario".

Durante la serata Richard Sinclair, accompagnato dai suoi musicisti, farà da Gran Cerimoniere e da filo conduttore dei vari momenti che vedranno l’avvicendarsi di brani tratti dal repertorio delle sue band storiche, Caravan, Camel, Hatfield and the North, oltre ad altri gruppi legati alla “Canterbury Scene”, come i Soft Machine, in uno spettacolo unico, originale e di altissimo livello artistico. Con Sinclair, sul palco ci saranno Gianluca Milanese (flauto) e Angelo Losasso (batteria), oltre ad alcuni componenti della band Zenith che l'hanno accompagnato anche durante l’indimenticabile concerto “The Prog side of the Moon” a dicembre 2017 nel Teatro “Il Ducale” di Cavallino.

La line up completa comprenderà:

Richard Sinclair (voce e basso) - Mario Manfreda (chitarre e voce) - Angelo Losasso (batteria) - Gianluca Milanese (flauto) - Giuseppe Julius Chiriatti (tastiere, voce) - Gabriele Caniglia (basso, voce, chitarra) - Francesco De Totaro (chitarre, voce) - Mimmo Ragone (basso) - Gabriele Leslie Saracino (tastiere) - Carlo Rainone (batteria) - Carola Conte (voce, cori).

Presenterà la serata la giornalista Bianca Chiriatti