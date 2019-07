Nardò: esplode vecchia bombola da sub custodita in un'auto, nessun ferito

Paura questo pomeriggio nella periferia di Nardò (Le) dove un'esplosione ha sventrato un'auto, una Ford Focus. Non è stato un ordigno, tuttavia, a scoppiare, ma una bombola da sub che il proprietario dell'auto, un 49enne del luogo, conservava nel portabagagli. La deflagrazione fortunatamente non ha avuto conseguenze: non ci sono feriti, nonostante l'auto fosse parcheggiata nelle vicinanze di un parco. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. La macchina è completamente distrutta.