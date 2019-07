Castrignano del Capo, portano turisti a fare il bagno in grotte interdette per rischio crolli, 3 denunce

La Guardia Costiera di Gallipoli (Le) ha denunciato tre persone per aver navigato in grotte interdette, Grotta del Drago, Grotta Tre Porte e Grotta Fiume, tutte nel territorio di Castrignano del Capo (Le). La navigazione era stata interrotta sia all'interno che in prossimità per pericolo di crolli, ma un natante e due imbarcazioni con passeggeri sono entrate ugualmente, violando l'ordinanza della Capitaneria di Porto. Tutti e tre i conducenti delle imbarcazioni sono stati denunciati.