Lecce, al via la stagione ufficiale della squadra in serie A

È cominciata ufficialmente la stagione agonistica 2019/2020 del Lecce, neopromosso in serie A. In attesa della partenza di domenica per il ritiro precampionato di Santa Cristina Valgardena, la formazione giallorossa si è ritrovata nella serata di ieri presso il quartier generale del Ristoppia Resort, alle porte della città. Questa mattina alcuni calciatori, a gruppi, si sono sottoposti a visite mediche presso iCentri Biolab di Cutrofiano e Palaia Human Care di Squinzano.

Nel pomeriggio, invece, i giallorossi si sono ritrovati all’Acaya Golf Club per il primo allenamento ufficiale della nuova stagione sportiva. Tutti i nuovi arrivati in casa giallorossa hanno avuto modo di incontrare mister Liverani e i nuovi compagni.Domani mattina i calciatori, a gruppi, si sottoporranno a test atletici presso l’Acaya Golf Club.