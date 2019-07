Lecce, fermato al posto di blocco con oltre mezzo chilo di droga: arrestato

LECCE - Fermato al posto di blocco aveva nascosti in auto oltre mezzo chilo di marijuana e alcune dosi di cocaina: i carabinieri di Lecce hanno arrestato un 19enne fra Merine e Lecce, lungo la provinciale per Vernole.

Il giovane aveva dodici dosi di marijuana e una da mezzo grammo di cocaina. I carabinieri hanno deciso di andare a fondo e dopo una perquisizione domiciliare hanno sequestrato 586,10 grammi di marijuana e 2,85 di cocaina, assieme ad un bilancino, 320 euro e materiale ritenuto utile per confezionare le varie sostanze. Sentito il pubblico ministero Paola Guglielmi, per Rizzelli è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è finito in carcere. La ragazza che si trovava con lui, risultata estranea ai fatti, è stata rilasciata senza alcuna conseguenza.