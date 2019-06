Lecce, in cella una coppia: avevano 7 etti di marijuana e cocaina

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Lecce per detenzione di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti il 31enne Sergio Quaranta (originario di San Pietro Vernotico) e la 27enne Veronica Carluccio (originaria di San Cesareo) entrambi domiciliati a Borgo Piave di Lecce. I due sono stati trovati in possesso di oltre 7 etti di marijuana, 11 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e due piantina di marijuana. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Lecce.