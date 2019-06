Fornero a Lecce: «Non amo questo governo ma non gli auguro una nuova emergenza»

LECCE - «Io non amo questo Governo ma auguro loro che non debbano vivere quell'emergenza finanziaria che noi fummo costretti ad affrontare e che mise l’Italia in una condizione di non poter scegliere. Riviverla significherebbe nuovamente un grave costo per il Paese». Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero, a Lecce per presentare il libro «Chi ha paura delle riforme».

«L'emergenza finanziaria non è un qualcosa di astratto - ha aggiunto - significa per i cittadini pagare un costo molto più alto di quello delle riforme».

«Il nostro è un Paese che si sta impoverendo ma questo non per colpa dell’attuale Governo, perché sono vent'anni che l’Italia si sta impoverendo, dico solo che il Governo non sta facendo le scelte corrette mirate alla crescita e se c'è crescita si possono pagare salari migliori e forse si può anche non togliere l’indicizzazione alle pensioni». Così la professoressa ha commentato la questione pensioni. «Noi Governo tanto vituperato, avevamo messo una tassazione patrimoniale - ha aggiunto - perché eravamo nella condizione difficilissima di fare delle scelte difficili. Invece fare finta che ci sia tutto per tutti, come si sta facendo in questi giorni, è molto, molto pericoloso».

E sull'Europa aggiunge: «Non si può fare finta che ci siano soldi per tutti, allargare il disavanzo, allargare il debito, dire che andiamo in Europa a battere i pugni, perché le decisioni non le prendiamo da soli. La via del dialogo è sempre la strada migliore».