Salento, spiagge sotto la pioggia: fatturato giù dell'80%

Un calo degli introiti che nei mesi di aprile e maggio sfiora l’80 per cento.

Una batosta per gli imprenditori balneari, impotenti contro condizioni meteo che hanno negato il sole, regalando soprattutto pioggia e temperature autunnali.

Tanto che ora il presidente di Sib Confcommercio Lecce, Alfredo Prete, chiede al segretario della commissione regionale Abi, Vincenzo Panzarino, la possibilità di considerare una moratoria per gli imprenditori del settore.

«Le condizioni meteorologiche di aprile e maggio - osserva Prete - sono state tali e a tal punto dannose per il nostro settore che non ci possiamo più permettere di vederle liquidate con qualche battuta o con una impotente alzata di braccia».

Una riflessione che apre il fronte del dibattito sui contraccolpi subiti dagli imprenditori.



«Le aziende del settore - spiega Prete - proprio a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato questo inizio di stagione, hanno subito una gravissima riduzione dei fatturati. Il calo, che si attesta intorno all’80 per cento rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, sta determinando una situazione di difficoltà oggettiva rispetto agli impegni assunti dagli operatori con gli istituti bancari».

La richiesta è dunque quella di un incontro tra l’Abi e l’associazione di categoria, incontro che potrebbe essere anche aperto alle istituzioni più rappresentative del territorio, alle quali spetta - rimarca il presidente del Sib - anche una responsabilità politica verso ciò che, in altri settori produttivi, si identifica come stato di calamità naturale.

L’obiettivo del sindacato balneari di Confcommercio è quello di equiparare le perdite economiche sofferte dal mondo balneare - strettamente legato anch’esso ai capricci del tempo - a quelle da sempre riconosciute al mondo agricolo come meritevoli di sostegno.



E del resto in quest’ottica, già il Sib nazionale si è rivolto, nei giorni scorsi, al Ministro Centinaio.

«A maggio e in questo inizio di giugno - continua Prete - in tutta Italia gli ombrelloni sono chiusi, le spiagge deserte, le mareggiate hanno fatto la loro disastrosa parte, e il freddo e la pioggia sono stati gli unici ospiti delle strutture sulla costa. Strutture che pure, in gran parte, sono stanziali, con tutti i costi fissi che questo comporta: il servizio di salvataggio - già operativo per legge - i dipendenti del bar, i vigilantes, e poi le bollette, i fornitori, e il personale dei ristoranti. Il sindacato parla di vera e propria paralisi del settore: una situazione preoccupante che non vede applicati però al turismo i benefici previsti dalla normativa vigente per l’agricoltura, come la riduzione del pagamento degli oneri previdenziali».

In attesa dunque che i vertici nazionali del Sib combattano questa battaglia nelle stanze del Ministero, Alfredo Prete invita i vertici regionali di Abi ad un confronto con la categoria: la momentanea sospensione delle rate di mutui e finanziamenti legati all’attività imprenditoriale consentirebbe ai concessionari un po’ di respiro.

E il turismo balneare salentino, in assenza del giusto supporto, è a rischio.

«Siamo a chiederle - conclude Prete nella missiva indirizzata a Panzarino - i necessari provvedimenti che riterrà opportuni atti a consentire la sospensione in via straordinaria delle scadenze sulle rate di finanziamento per un periodo di almeno dodici mesi».

Insomma, l’estate stenta proprio a decollare.