Lecce, infarto in piazza durante giornata cardiologica: salvata 60enne

I cardiologi presenti in piazza sant’Oronzo per fare prevenzione e screening gratuiti salvano in extremis una donna colpita da infarto. I fatti. Nella mattinata di ieri la sessantenne era in piazza per partecipare alla serie di eventi legati alle giornate Europee dello Scompenso cardiaco. Dopo aver partecipato alla conferenza tenutasi nell’Open Space di Palazzo Carafa, come tanti altri cittadini intervenuti sul posto, si è sottoposta allo screening gratuito ed all’elettrocardiogramma effettuato dai medici del centro mobile. I professionisti hanno immediatamente verificato delle “alterazioni suggestive” ed hanno allertato un’ambulanza che ha trasferito la donna in pronto soccorso. Al Fazzi gli esami di rito hanno confermato la diagnosi di infarto in atto, cui ha fatto seguito il ricovero nella terapia intensiva coronarica. Nell’UTIC in queste ore è sottoposta ad esami ed alle terapie appropriate. “La prevenzione migliora la vita” dice lo slogan della campagna, ma in questo caso ne ha materialmente salvata una. La donna ha scampato il pericolo per un caso fortuito, eppure stando alle informazioni raccolte dai medici nei giorni precedenti aveva accusato un forte dolore al petto dopo uno sforzo.

È stata fortunata ad incontrare i cardiologi del Fazzi e del Distretto di Lecce insieme ai volontari di “Emergenza Salento”. Il team era impegnato nella campagna di informazione e prevenzione per sensibilizzare i cittadini a seguire corretti stili di vita ed a prestare attenzione ai campanelli d’allarme che arrivano dal corpo: affaticamento, dolori al petto, affanno, gonfiore alle caviglie. Questi segnali andrebbero sempre approfonditi. Ma per combattere le malattie cardiovascolari risulta determinante l’esercizio fisico che, ripetono gli esperti, ha la valenza di un farmaco. Le prossime tappe della campagna di screening per scompenso cardiaco sono previste nel distretto di Poggiardo, oggi dalle 8 alle 12, e nell’area mercatale di Gallipoli, il prossimo 5 giugno dalle 10 alle 12,30.