Lecce, prime multe per rifiuti organici nei sacchi di plastica

Arrivano le prime multe per il conferimento “non conforme” dei rifiuti da parte di condomìni ed esercizi pubblici. Almeno una ventina le sanzioni applicate negli ultimi giorni a causa dello scorretto smaltimento della frazione umida in sacchetti di plastica anziché biodegradabili, come previsto dall’ordinanza del Comune n.960 del 13 giugno 2018. Una “violazione” sanzionabile con multe da 100 a 300 euro, sulla quale l’amministrazione comunale si prepara ad essere più tassativa, soprattutto dopo i problemi sollevati dai gestori degli impianti di compostaggio che hanno rispedito al mittente i carichi di rifiuti organici smaltiti dagli utenti nei sacchetti di plastica non biodegradabili. Dunque, un materiale chimico inadatto ai processi di trattamento della frazione umida, dal momento che il compost viene destinato ad usi agricoli.



Ngli ultimi giorni, numerosi condomìni - ma anche alcuni esercizi - sono stati multati per conferimento difforme e su numerosissimi carrellati marroni (quelli destinati a contenere la frazione organica) sono stati apposti i volantini di “rifiuto non conforme” e perciò sanzionabile. Una sorta di avviso che prelude ad una sanzione in caso di reiterato, scorretto comportamento. Un’anomalia che pregiudica non solo il riutilizzo della frazione umida, ma che non ne consente neppure lo smaltimento negli impianti. Un’anomalia che sembra essere ancora piuttosto diffusa, tanto che nei prossimi giorni, verranno anche modificati i volantini da apporre sui carrellati in caso di errato conferimento: non si indicherà più la difformità come “sanzionabile”, ma già “sanzionata”. I condomìni stanno già correndo ai ripari, mentre l’amministrazione comunale si prepara a ritoccare le regole contenute nell’ordinanza del giugno 2018 per evitare problemi con gli impianti di compostaggio e facilitare le operazioni di conferi,ento da parte degli utenti. Il provvedimento, fanno sapere da Palazzo Carafa, arriverà entro due settimane. Innanzitutto, la frazione organica dovrà essere smaltita non più in sacchetti “biodegradabili” (che comunque contengono modiche quantità di petrolio), ma in nuovi sachetti “compostabili”, come prevedono gli impianti. Tra le modifiche anche la variazione dell’orario di esposizione dei carrellati all’esterno (attualmente dalle 22 alle 5 del mattino) che potrà essere anticipata per agevolare le operazioni di conferimento e raccolta.