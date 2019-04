Intrappolato con auto nel passaggio a livello: paura per anziano

Un anziano resta intrappolato fra le sbarre del passaggio a livello, e da quel momento perde il sonno e la tranquillità.

L’episodio è accaduto lo scorso 8 aprile, in prossimità dell’incrocio che dalla strada vicinale Soriati porta alla strada provinciale che collega Campi a Salice Salentino. Incrocio attraversato dalla linea ferroviaria delle Sud Est.

Lo sfortunato protagonista è il signor Salvatore Borelli, 75enne di Campi, che da quel giorno purtroppo non fa altro che rivivere il suo incubo.



«Ogni notte mi sveglio coperto di sudore e non dormo più - spiega affranto - ho bisogno di riposare ma non ci riesco, mi sveglio di soprassalto e non c’è modo di riprendere il sonno».

Poi inizia a raccontare la sua disavventura. «Percorro quella strada ogni giorno da 25 anni - racconta - non mi era mai accaduta una cosa del genere. Ho visto il passaggio a livello aperto e sono passato in tutta tranquillità. Nella direzione dalla quale venivo io non c’è nessun semaforo. Improvvisamente è partito il segnale acustico e la sbarra si è abbassata. Ho visto la littorina che stava arrivando, l’unica cosa che ho potuto fare è stata quella di accostare il più possibile verso la sbarra, per lasciare liberi i binari. Ad ogni modo il macchinista ha preferito fermarsi».



Il peggio è stato scongiurato, ma il signor Borelli continua arivivere ancora oggi quei terribili momenti.

«Devono mettere un semaforo per chi viene dalla strada vicinale - spiega - in caso contrario prima o poi accadrà qualcosa di grave».

Subito dopo l’accaduto, il 75enne si è recato nello studio dell’avvocato Paolo Maci, il quale ha inviato una lettera alla sede legale delle Ferrovie Sud Est ed al comando della polizia municipale di Campi Salentina riservandosi la possibilità di chiedere un risarcimento danni per il proprio assistito.