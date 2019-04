Matino, minacciava la madre per avere i soldi: in cella 37enne

Un 37enne di Matino. S.L.A., è stato arrestato dai carabinieri della stazione e della Compagnia di Casarano per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Procura: secondo gli investigatori dell'Arma, tra gennaio e marzo di quest'anno, l'uomo si sarebbe reso responsabile di numerose minacce nei confronti della madre per convincerla a consegnargli del denaro. Dopo la notifica del provvedimento, il 37enne è stato rinchiuso nel carcere di Lecce.