Galatina festeggia la sua Silvia, astrofisica della Nasa

Dai confini più estremi dello spazio fino al Salento per ricevere l’abbraccio di una città e di centinaia di studenti. L’astrofisica galatinese Silvio Protopapa incontra Galatina per una giornata dedicata al riconoscimento dei suoi brillanti risultati raggiunti nel campo della ricerca.



Dopo l'incontro in mattinata con le scuole, il programma del pomeriggio presso il Teatro Tartaro prevede l’intervento del prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta, del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, del sindaco di Galatina Marcello Pasquale Amante e del direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce Alessandro Pellegrini. Seguirà una relazione di Silvia Protopapa dal titolo “La sonda New Horizons ai confini del sistema Solare”; in seguito l’ospite dialogherà con il pubblico e con le associazioni culturali, sociali e sportive di Galatina che non hanno voluto mancare l’appuntamento. Al termine, il sindaco Amante consegnerà un attestato a Silvia Protopapa.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Galatina, dall’Ufficio scolastico territoriale, dal Liceo Vallone nell’ambito delle Giornate di promozione della Cultura scientifica. Nata a Galatina e formatasi presso il Liceo Scientifico locale, Silvia Protopapa ha proseguito i suoi studi laureandosi in Fisica presso l’Università degli Studi di Lecce. Perfezionatasi nella ricerca, oggi è unanimemente riconosciuta astrofisica a livello internazionale ed è principale Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Spaziali del prestigioso Istituto di Ricerca Southwest Research Institute, a Boulder nello Stato del Colorado nonché co-Investigator della New Horizons Kuiper Belt Extended Mission della Nasa. La navicella spaziale New Horizons, in viaggio da 13 anni, nel 2015 ha sorvolato il pianeta Plutone e l’1 gennaio 2019 ha sorvolato Ultima Thule, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto da una sonda. Attualmente Protopapa è in giro per il mondo presso i più prestigiosi Istituti di Ricerca mondiali: dal Max Planck Institute for Solar System Research, al Department of Astronomy dell’Universita’ del Maryland e dal 2018 come Principal Scientist al Department of Space Studies del Southwest Research Institute, Boulder in Colorado.