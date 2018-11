Lecce, morte on. Baldassarre, l'autopsia conferma: scompenso cardiaco acuto

LECCE - Scompenso cardiaco acuto: è questo il responso dell’autopsia effettuata nel pomeriggio sulla salma dell’ex europarlamentare di Forza Italia Raffaele Baldassarre, deceduto la notte tra venerdì e sabato scorsi a causa di un malore che lo aveva colpito a casa al rientro da una cena con amici. L’esame autoptico si è svolto nell’ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce. Ad effettuarlo è stato il medico anatomopatologo Giovanni Serìo alla presenza dell’esperto in medicina legale e anatomia patologia dottor Franci Faggiano, in qualità di rappresentante nominato dalla famiglia che aveva chiesto di effettuare l’esame autoptico sulla salma del proprio congiunto per accettare le cause del decesso.

Da qui la sospensione della sepoltura, dopo i funerali avvenuti domenica scorsa. Nei prossimi giorni si procederà con l’espletamento degli esami istologici per capire cosa abbia provocato lo scompenso cardiaco costato la vita al politico salentino che venerdì scorso si era recato al pronto soccorso con per un dolore al torace che lo affliggeva da qualche giorno ma dopo una serie di analisi strumentali era stato dimesso con la diagnosi di una algia toracica