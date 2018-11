Scoppio in fabbrica fuochi d'artificio, i funerali di Gabriele

Duemila persone, fiori e palloncini bianchi, striscioni, applausi tra le lacrime, bengala ed una grande mongolfiera per l’ultimo saluto a Gabriele Cosma il giovane di 19 anni morto venerdì mattina a causa di un terribile scoppio nella fabbrica di fuochi d’artificio dei fratelli Cosma in contrada Palombaro, ad Arnesano. Il corteo funebre si è mosso dall’abitazione della periferica via San Fili per raggiungere la chiesa Madre di Maria Assunta nella centrale piazza Falconieri. Qui il rito funebre è stato concelebrato dal vicario episcopale della diocesi di Lecce monsignor Flavio De Pascali e dai tre parroci di Monteroni don Giuseppe Spedicato, don Giorgio Pastore e don Elio Quarta. Dario Cosma il padre del giovane morto tragicamente ha voluto ad ogni costo portare a spalla la bara contenente le spoglie del figlio per il primo tratto di strada che conduceva alla chiesa.

Il tragitto del feretro, seguito da una moltitudine di gente, è stato accompagnato dagli applausi di tanti giovani, parenti e amici in lacrime. Un corteo ancora incredulo per una morte tragica di un giovane conosciuto e stimato. Le strade nei pressi dell’abitazione di Gabriele sono state tappezzate di centinaia di manifesti listati a lutto. Rappresentavano il dolore di parenti, amici, associazioni, dei comitati delle feste patronali di molti comuni salentini.



Presenti al rito funebre i sindaci di Monteroni Angelina Storino, che ha proclamato per l’occasione il lutto cittadino, e di Arnesano Emanuele Solazzo. Due comunità accomunate dalla tragedia di venerdì scorso e che ha portato ad una seria riflessione.

All’omelia il vicario episcopale Flavio De Pascali ha richiamato ai valori della vita ed ha portato anche la benedizione dell’arcivescovo Michele Seccia. Al termine del rito all’esterno della chiesa, c’è stato un lancio di palloncini bianchi. I ragazzi della Futura Monteroni, formazione in cui militava Gabriele Cosma, hanno posato sulla bara la maglia biancazzurra della squadra. In mattinata al campo sportivo comunale prima di una gara giovanile c’è stato, invece, un minuto di silenzio e l’esposizione di uno striscione di addio a Gabriele. Subito dopo s’è levato un coro da stadio: «Gabriele Cosma, uno di noi». Un altro gruppo di amici, nella piazza centrale di Monteroni, ha esposto uno striscione su cui era scritto “Ciao Gabriele” ed ha acceso alcuni bengala mentre calavano le luci della sera. Infine è stato lanciato un grande pallone aerostatico. La bara di rovere chiaro, ancora tra applausi e lacrime, seguita in prima fila dai familiari straziati dal dolore, ha poi preso la via del cimitero.