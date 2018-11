Pulmino negato al figlio autistico, comune Taurisano nega

«Il Comune non fornisce il servizio di trasporto per il mio bambino autistico». Ma da uffici e assessorati arriva una secca smentita: «Segnalazione non veritiera».

Il caso, che sta tenendo banco in questi giorni a Taurisano, è stato rilanciato della trasmissione Mediaset «Le Iene». Sul sito del programma tv è stato pubblicato un video in cui la mamma di R., bambino autistico di quasi 5 anni, lamenta l’assenza del servizio di trasporto pubblico per la scuola materna.

«Per lui - sono le parole della signora - il trasporto su pulmino con assistente per disabili è un diritto, ma il Comune sembra non capirlo. Da due anni continuo a chiedere il servizio, ma ogni volta mi viene risposto che non ci sono i soldi per pagare un assistente». E, ancora: «Usufruire del pulmino aiuterebbe mio figlio a socializzare con gli altri bambini. Sono una mamma sola e separata, l’orario della scuola coincide con il mio orario di lavoro, nessuno può accompagnare mio figlio a scuola».



Dal Comune, però, arriva una precisazione. A firmarla sono il sindaco Raffaele Stasi, gli assessori e il responsabile del settore Servizi sociali. Alla redazione delle Iene, i firmatari «rimproverano» di non aver interpellato il Comune per chiedere chiarimenti.

Alla signora, invece, ricordano che «sin dal primo contatto con l’apparato comunale è stato garantito l’inserimento del minore nell’elenco degli aventi diritto al trasporto». In alternativa, la madre avrebbe potuto chiedere «un contributo laddove il trasporto fosse stato svolto rivolgendosi a un privato». Non corrisponde a verità, continuano, l’affermazione secondo la quale il servizio non sarebbe stato fornito per l’assenza di fondi.

L’avvio del servizio di trasporto, concludono, va di pari passo con quello della mensa, in partenza il 14 novembre