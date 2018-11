Copertino, travolto da albero tagliato, anziano muore per lo spavento

Un anziano è morto a causa di un infarto sopraggiunto dopo essere rimasto incastrato sotto un albero di pino che, una volta tagliato, gli era caduto sopra. È accaduto a Copertino (Le). La vittima è Corrado De Matteis, 81 anni. L’incidente è avvenuto all’interno di una dimora rurale lungo la strada provinciale che conduce a San Donato di Lecce. L’anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, rimasto incastrato sotto l’albero, avrebbe tentato di liberarsi senza riuscirvi. Il panico e l’ansia sarebbero stati fatali per l’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso per arresto cardiocircolatorio. Non è stata riscontrata alcuna frattura.