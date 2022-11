La Germania cede la guerra è finita

È il 12 novembre 1918: il «Corriere delle Puglie» annuncia a caratteri cubitali la notizia che da anni gli Italiani aspettano. «La capitolazione della Germania» è il titolo in prima pagina sul quotidiano: la Grande guerra è finita. «In seguito alla firma dell’Armistizio con la Germania, le operazioni di guerra sono state sospese su tutte i fronti alle ore 11 dell’11 novembre 1918», si legge sulle colonne del «Corriere». Il conflitto era scoppiato in seguito all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, da parte dello studente serbo Gavrilo Princip del 28 giugno 1914.

L’Italia, dopo convulse discussioni tra neutralisti e interventisti, era entrata in guerra contro gli Imperi centrali nel 1915: abbandonando il sistema di alleanze in cui era inserita, aveva deciso di partecipare, infatti, al fianco della Francia e della Gran Bretagna e delle altre potenze dell’Intesa, in cambio di ampie concessioni territoriali. Dopo alcuni anni di stallo e la disastrosa disfatta di Caporetto, il 18 luglio 1918 era scattata la controffensiva sul fronte italo-austriaco. Finalmente, il 29 ottobre ‘18, le armate austriache vengono definitivamente sconfitte dall’esercito italiano a Vittorio Veneto. Dopo la resa della Bulgaria e della Turchia, il 4 novembre è stato firmato l’armistizio con gli Austriaci a Villa Giusti: l’impero asburgico è ormai disgregato sotto la spinta delle tendenze autonomistiche delle varie nazionalità. Si risolve adesso anche la partita con la Germania, un paese in profonda crisi. «La fuga del Kaiser in Olanda», titola il «Corriere».

L’imperatore Guglielmo II ha abdicato e si è rifugiato a Maastricht: nella città di Weimar è stata proclamata la repubblica. «I giornali accolgono con gravità la notizia dell’abdicazione del Kaiser, gran signore della guerra allegra, responsabile dell’eccidio che costò la vita a milioni di giovani», si legge ancora sul quotidiano. La conferenza di pace si aprirà a Versailles nel gennaio 1919: i paesi vincitori - Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia - si incontreranno per discutere le condizioni, ma ben presto verranno fuori i contrasti tra i paesi. Il presidente Usa Wilson, nella prospettiva della disgregazione dei quattro grandi imperi (austriaco, tedesco, ottomano e russo), punterà ad affermare il principio dell’autodeterminazione dei popoli. L’Italia dovrà subire, come verrà spesso definita nella propaganda nazionalista, una «vittoria mutilata»: non riuscirà a ottenere né l’annessione di Fiume, né quella della Dalmazia. Lasciandosi dietro dai 9 ai 13 milioni di vittime, si conclude, così, la Grande guerra: una enorme tragedia, una carneficina senza precedenti.