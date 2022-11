A Berlino continua la festa della Libertà

«Berlino scoppia di gioia: un’irrefrenabile marea di gente attraversa le frontiere»: l’11 novembre 1989 «La Gazzetta del Mezzogiorno» continua a raccontare i momenti epocali che le due Germanie e l’Europa intera stanno vivendo. Due giorni prima, il 9 novembre 1989, è iniziato il crollo del Muro, la fine della Cortina di ferro.

«Il muro di Berlino ha cominciato, ieri, ad essere materialmente demolito. Nuovi varchi si aprono. I berlinesi dell’Ovest hanno accolto con spumante e lacrime agli occhi i loro fratelli dell’Est che, come una marea irrefrenabile, superavano la frontiera». La grande festa ha fatto passare in secondo piano un altro storico annuncio fatto da Egon Krenz: il presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca qualche ora prima aveva, infatti, promesso elezioni libere nel Paese socialista. Il cancelliere tedesco Kohl, in viaggio a Varsavia per incontrare Lech Walesa, leader del sindacato indipendente Solidarność, è rientrato subito a Bonn.

Da mesi il regime comunista della Germania est viveva una profonda crisi: l’ultima manifestazione popolare – che aveva visto scendere in piazza a chiedere riforme e democrazia più di un milione di tedeschi dell’Est – si era svolta solo una settimana prima della caduta del Muro. L’anziano segretario del Partito comunista era stato costretto alle dimissioni. «Spalancate le porte del Muro, i berlinesi si sono riabbracciati dopo 28 anni alla porta di Brandeburgo», si legge sulla «Gazzetta».

«È stata una grandiosa festa di popolo. I “Vopos” li hanno lasciati passare tutti, senza visto, con la sola carta d’identità, rinunciando a controlli che l’intenconibile euforia aveva reso impossibili. Nella notte illuminata dalle luci livide delle torrette di controllo (l’altroieri ancora minacciose) e dai riflettori delle televisioni di tutto il mondo, i berlinesi dell’ovest hanno dato il benvenuto ai fratelli dell’Est con lo spumante e le lacrime agli occhi». I “Vopos”, cioè i membri della Volkspolizei, la polizia popolare della Repubblica democratica tedesca, rinunciano a trattenere la folla che scavalca indisturbata gli sbarramenti di filo spinato e si arrampica sul muro.

«A cavalcioni di questo simbolo ormai obsoleto, tra il giubilo generale, due anonimi muratori si sono dati da fare con martello e scalpello per togliere la prima pietra dal Muro della Vergogna. Colonne di Trabant, le anacronistiche utilitarie della Rdt, si sono formate nella notte anche ai valichi di frontiera tra le due Germanie». Irriverente la vignetta di Pillinini: «È saltato il muro» dice un uomo col giornale in mano. «Dopo una tale esplosione di fughe!», risponde l’altro.