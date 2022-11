La «querelle» tra Fiore e Caso

È l’8 novembre 1922. In prima pagina sul Corriere delle Puglie si legge dei provvedimenti sul tavolo del nuovo Governo: poco più di una settimana prima, con la violenta presa del potere da parte dei fascisti, Mussolini ha accettato l’incarico ricevuto dal re Vittorio Emanuele III di formare un nuovo Ministero. In seconda pagina compaiono le novità del Corriere giudiziario: «Ieri ha avuto termine dinanzi la terza sezione penale del nostro Tribunale il processo per diffamazione e ingiuria a carico del prof. Tommaso Fiore, sino a qualche mese fa sindaco di Altamura su querela dell’on. Pasquale Caso, e di cui più volte il nostro giornale lungamente si è dovuto occupare».

Tommaso Fiore, nato ad Altamura nel 1884, si è formato al Seminario Diocesano di Conversano e in seguito a Pisa, dove si è laureato in Lettere e Filosofia alla Scuola Normale Superiore. Tornato in Puglia, ha cominciato a insegnare prima nella sua città natale, poi a Gallipoli. Interventista, Fiore parte in guerra come volontario nel marzo 1916 e combatte anche sul Carso. Dopo un duro periodo di prigionia nel campo di Schwarmstedt, rientrato a casa, diventa vice-presidente e poi presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti di Altamura. Nonostante gli scontri critici con la realtà politica locale, Fiore nel novembre 1920 diviene sindaco della sua città, carica che ricopre fino all’agosto 1922.

Nell’autunno di cento anni fa, come si legge sul Corriere, affronta dunque il processo: Fiore è imputato per aver offeso con le espressioni «vigliacco, senza fede, senza idee, corrotto» l’onore e la reputazione dell’avv. Pasquale Caso, ex deputato liberale e giolittiano, in un articolo a sua firma pubblicato su un giornale locale.

Lo scontro tra i due, infatti, si era inasprito durante la campagna elettorale dell’anno precedente: Fiore – difeso dall’avv. Raffaele Bovio, sindaco di Bari - ha cercato, invano, di ottenere dal Ministero degli Interni le inchieste svolte sull’operato dell’Amministrazione Caso, che aveva gestito per vent’anni il potere ad Altamura. Il Tribunale di Bari giunge ad una conciliazione: «Animati dall’idea che, data la gravità dell’attuale momento, tutti gli animi devono tendere alla pacificazione e che va messo in oblio anche il ricordo di tempestosi ed anormali periodi elettorali, ritengono di procedere ad una definizione conciliativa del processo per ingiurie e diffamazione a carico del prof. Fiore Tommaso». Le parti accettano.

L’anno successivo il professore e antifascista di Altamura inizierà a collaborare con la rivista La Rivoluzione Liberale di Gobetti: le sue «lettere pugliesi» saranno raccolte nel 1951 nel volume Un popolo di formiche.