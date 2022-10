La morte di Mattei geniale artefice del «miracolo italiano»

Sessant’anni fa moriva Enrico Mattei. ​​«La Gazzetta del Mezzogiorno» del 30 ottobre 1962 si occupa del caso: tre giorni prima il fondatore e presidente dell’Eni, Ente nazionale idrocarburi, ha perso la vita in un misterioso incidente aereo. Il bimotore Morane Saulnier di Mattei - partito dall’aeroporto Fontanarossa di Catania e diretto a Milano Linate - è precipitato a Bascapè, in provincia di Pavia. La «Gazzetta» segue l’inchiesta e pubblica in prima pagina la foto dell’on. Aldo Moro mentre esprime le sue condoglianze alla vedova. Nato ad ad Acqualagna, nelle Marche, nel 1906, Enrico Mattei inizia giovanissimo a lavorare come operaio; a meno di trent’anni si mette in proprio fondando l’Industria Chimica Lombarda. Nel 1943 si unisce alla Resistenza e nel maggio 1945 sfila accanto a Ferruccio Parri e Luigi Longo nella Milano appena liberata. Nominato commissario liquidatore dell’Agip, riesce a salvare e rilanciare l’azienda, dando nuovo impulso alle perforazioni petrolifere. Si batte per la creazione dell’Eni, di cui nel 1953 viene eletto presidente: opponendosi strenuamente al cartello delle «sette sorelle», Mattei avvia la costruzione di una rete di gasdotti per lo sfruttamento del metano e gestisce con grandi risultati la politica energetica dell’Italia. Sull’incidente aereo si addensano subito molti dubbi. Si legge sulla «Gazzetta»: «Sono proseguiti oggi gli esami della commissione tecnica presieduta dal generale d’aviazione Savi per cercare di stabilire la vera causa della tragica morte di Enrico Mattei: per ora si è sempre costretti a mantenersi nel campo delle ipotesi». Scartata la possibilità che il pilota, considerata la sua esperienza, abbia commesso un errore, restano da seguire poche altre piste: un malore del comandante o forse un guasto a bordo. «Un atto di sabotaggio?» - si chiede ancora il cronista - «qualcuno dei testimoni dice d’aver sentito, prima del boato a terra, il fragore lontano d’una esplosione..». Prende piede, si legge sulla «Gazzetta», un’ultima ipotesi: il simultaneo blocco dei due reattori dell’aereo. «Occorre tenere presente a questo proposito che soltanto venerdì scorso a Parigi un apparecchio del tutto simile a quello dell’ing. Mattei è precipitato con tre alti ufficiali a bordo in seguito al blocco dei reattori». Solo nel 2003 si stabilirà con sicurezza che l’aereo era stato sabotato la sera precedente con una piccola carica di esplosivo. La dinamica è, quindi, ormai chiara, ma - a causa della sistematica attività di depistaggio e occultamento delle prove emersa nel corso delle indagini - resta ancora il mistero sui reali mandanti dell’attentato in cui ha perso la vita uno degli artefici del «miracolo economico» italiano del dopoguerra.