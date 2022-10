Edizione straordinaria il Petruzzelli in fiamme

È il 27 ottobre 1991. L’edizione straordinaria del pomeriggio de La Gazzetta del Mezzogiorno titola «Petruzzelli in fiamme». Uno dei teatri più grandi d’Italia, costruito per iniziativa dei fratelli Antonio e Onofrio Petruzzelli, commercianti baresi, e inaugurato il 14 febbraio 1903, sembra completamente distrutto. Pochi giorni prima dell’incendio, un nuovo allestimento della Norma di Bellini, che si chiude proprio con un rogo, ha inaugurato la stagione lirica.

In prima pagina la foto di Luca Turi parla da sola: la cupola è completamente crollata e dai palazzi di fronte si riesce a guardare l’interno del Teatro che ancora brucia. Ecco la cronaca di quanto avvenuto quella mattina: «Il Teatro Petruzzelli è stato devastato, forse distrutto, da un furioso incendio all’alba di stamane. Le mura esterne sono ancora in piedi. All’interno il disastro sembra totale. La cupola è crollata. Del prezioso soffitto di Armenise, degli storici sipari, delle poltrone, insomma di tutto ciò che rendeva l’edificio un Teatro non rimane più nulla. Tali almeno le notizie che si possono desumere da un primo sopralluogo, mentre ancora i Vigili del Fuoco sono in piena azione e non è permesso accostarsi più di tanto alla drammatica fornace. Forse si riuscirà a salvare l’ala orientale, quella che ospita le sale del Circolo Unione. L’incendio è scoppiato poco dopo le 4.30. L’incendio sembra aver avuto origine dal palcoscenico, ma mentre le prime squadre entravano in azione, il fuoco aveva già attraversato la platea ed aveva fatto irruzione nel foyer. Alle prime luci dell’alba il Teatro appariva come un sinistro vulcano. Dalla voragine, che aveva inghiottito la cupola, un pennacchio denso di fumo si levava contro il cielo ancora livido, mentre i Vigili, al comando dell’ing. Biscardi, continuavano l’impari lotta contro le fiamme. Dall’esterno un gruppetto di poche persone assisteva alla consumazione del dramma con la disperazione sul volto. Il prefetto De Mari è il primo ad abbracciare Ferdinando Pinto. Piangono. Ma Ferdinando si scuote e reagisce: “Lo ricostruiremo. Subito!”. Una speranza..disperata. Una dura prova per la città. Le cause della sciagura? Chi può dirle. Al momento nulla fa pensare si sia trattato di un incendio doloso e nulla lo esclude. Di certo c’è soltanto che per Bari, per la Puglia, per la cultura italiana, oggi è una giornata di lutto».

Dopo quattordici anni di inchieste, processi, sentenze, appelli sono stati condannati in via definitiva soltanto gli esecutori materiali dell’incendio. La verità resta ancora un mistero. Soltanto nel 2009, dopo complessi restauri, il Teatro è stato finalmente restituito alla città.