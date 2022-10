Un secolo fa le basi per la Bari del futuro

«Il progetto di legge dell’Università presentato dall’on. Marino»: di ambiziosi propositi si legge sul «Corriere delle Puglie» del 20 ottobre 1922. È il deputato Antonio Marino, eletto nelle file del Partito popolare, a perorare la causa dell’Accademia barese in Parlamento.

Nel 1814 Gioacchino Murat aveva istituito il “Real Liceo delle Puglie”, che comprendeva l’insegnamento superiore di scienze naturali, chimica, farmacia, diritto, medicina e chirurgia. Il Liceo, però, rilasciava solo licenze: occorreva poi andare a Napoli per conseguire il diploma di laurea.

Nasce, così, l’esigenza di fondare una seconda Università del Mezzogiorno a Bari: nel 1920 lo stesso Marino ha interessato della questione l’ex ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce. La sede è già pronta: l’ottocentesco palazzo, oggi sede dell’Ateneo, già risponde ai bisogni di una università. Nella proposta di legge di Marino nella «Universitas studiorum» dominano le facoltà di legge, lettere e medicina: essa dovrà avere principalmente una prospettiva di ordine internazionale, costituendo un centro di attrazione per i popoli del basso Adriatico. La mutata situazione geopolitica, all’indomani del Trattato di Rapallo, consente di stabilire importanti relazioni culturali tra Italia e Jugoslavia.

Con questo preciso scopo, a distanza di meno di un anno, nel settembre 1923, verrà istituita l’Università di Bari: il primo anno accademico sarà, però, inaugurato solo il 15 gennaio 1925.

Non è questo, come si diceva, l’unico grande progetto di cui si discute sulle pagine del «Corriere»: di una «fiera campionaria pugliese» che abbia come riferimenti la Campionaria di Napoli e la Fiera navigante d’Oriente scrive, infatti, Leonardo Mastrandrea. «Vi è una vita nuova nella Regione, che domanda di essere liberata dai tentacoli d’una tradizione, che la soffoca, che reclama libere vie per le sue affermazioni. Bisogna preparare queste vie. Con la tenacia pugliese, che conosce i colpi del maglio per spezzare tutte le catene. Questa Mostra Campionaria può e deve riuscire una solenne affermazione, se le tre province sorelle – Bari, Foggia, Lecce – si stringeranno un un nuovo vincolo di operosità e collaborazione, se gli Enti regionali, tutelatori delle Industrie e del Commercio sapranno fare tutto e intero il loro dovere. Questa Mostra Campionaria è una promessa dei migliori auspici. Auguriamoci che in Bari, nel maggio venturo, possa dalla terra e dal mare elevare l’inno di vittoria per le nuove conquiste del lavoro». Cento anni dopo la condivisione di questa idea, la Fiera del Levante, nata nel 1930, ha aperto i cancelli della sua 85ª edizione.