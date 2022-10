De Secly ricorda Graziano Fiore, giovane martire di via Niccolò dell’Arca

È il 18 ottobre 1943: l’articolo di spalla che compare in prima pagina su «La Gazzetta del Mezzogiorno» si intitola «Graziano», firmato semplicemente «d». Due giorni prima è stato nominato direttore del quotidiano Luigi de Secly: è il giornalista salentino, dunque, l’autore dell’omaggio a Graziano Fiore, martire diciottenne della strage di via Niccolò dell’Arca.

Era il figlio più piccolo dell’umanista, meridionalista e antifascista Tommaso Fiore: il 28 luglio 1943, tre giorni dopo la caduta del regime, si trovava a Bari alla testa del corteo che, sotto la sede della Federazione fascista, fu colpito dal fuoco dell’esercito badogliano e dei fascisti asserragliati nel palazzo. Anche de Secly aveva partecipato a quella manifestazione e per questo, già redattore capo responsabile della «Gazzetta», era stato tratto in arresto.

Ecco il suo ricordo: «Sono stato tra gli ultimi a vederlo. Balzò dinanzi a e insieme ad un centinaio di giovani. Staccato dalla massa, Egli si offriva generosamente. Era veramente bello. Aveva la camicia aperta sul petto, il volto ancora infantile estremamente colorito, i capelli agitati dal vento. Impugnava con fiera energia la bandiera nazionale che teneva alta e diritta dinanzi a sè. La massa lo seguiva, Egli la trascinava; Egli, un adoloscente appena, mi parve grande e solenne: era il popolo italiano che si liberava dalle catene; era la protesta contro venti anni di martirio: Egli stesso, il piccolo Graziano, a quindici anni, in carcere; due giovani fratelli in carcere; la famiglia ridotta alla miseria. Ma tutti avevano tenuto duro. Lo rividi poco dopo, su, in alto. La folla lo acclamava. Poi non l’ho più veduto. Egli andò lietamente cantando incontro al suo destino. Negli ultimi tre mesi era divenuto poeta, aveva avuto intuizioni bellissime, aveva preso a studiare i pensatori della libertà. Egli rinverdisce la tradizione dell’eroe giovinetto. Egli diviene il simbolo della nostra fede; ci guida nel duro e difficile cammino. Il piccolo caro Graziano è ancora in mezzo a noi fremente di vita. Egli è alla testa della falange dei morti e dei vivi e ci ammonisce: combattete per la libertà: sappiate conservare la libertà, la libertà è il più grande dei beni, per la libertà ho fatto sacrificio della mia giovane vita».

Dopo venti anni di silenzio e di censura, nell’autunno ‘43 Bari e la Puglia vivono una fase di graduale riconquista dei diritti: ciò consente agli intellettuali e ai giornalisti di riprendere posizione, di scrivere di libertà, di democrazia e di rendere finalmente il giusto omaggio alle vittime della repressione, a Graziano Fiore e agli altri 19 caduti della strage di via Niccolò dell’Arca.