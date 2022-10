Wojtyla, il Papa che arriva dall’Est

«Sorpresa, in un primo momento, e, forse, un po’ di delusione, soddisfazione poi, entusiasmo infine: questi i tre stati d’animo provati dalla folla in piazza San Pietro e certamente da quanti erano di fronte ai teleschermi, alla notizia dell’elezione del cardinale polacco Wojtyla al supremo pontificato»: così «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 17 ottobre 1978 annuncia l’elezione del «Papa che viene dall’Est». Non se l’aspettava nessuno: non era nell’elenco dei papabili, nè lo avevano immaginato i più esperti vaticanisti. Karol Wojtyla è nato a Wadowice, in Polonia, nel 1920: durante l’occupazione nazista del paese è stato operaio in una cava di pietra e poi in una fabbrica di prodotti chimici. Sacerdote dal 1946, si è laureato a Roma in teologia e poi a Cracovia in filosofia; è diventato arcivescovo della capitale polacca nel 1964 e tre anni dopo è stato nominato cardinale. L’elezione, dopo appena tre giorni di conclave, giunge dopo la morte improvvisa di Albino Luciani, Giovanni Paolo I, pontefice per soli trenta giorni. «Ha preso il nome di Giovanni Paolo II. L’annuncio è stato dato ad una folla immensa che gremiva piazza San Pietro – e valutata ad oltre duecentomila persone – alle 18,44 dal cardinale protodiacono Pericle Felici con l’antica formula latina “Annuntio vobis gaudium magnum”. C’è stato un silenzio al nome “Carolum”, gli applausi sono echeggiati di nuovo all’annuncio del cognome. Solo allora la folla ha percepito di essere testimone di un grande evento storico. Dopo 456 anni saliva al trono di Pietro un cardinale non italiano. L’ultimo era stato nel 1522 Adriano sesto, olandese», scrive Arcangelo Paglialunga.

L’Arcivescovo di Bari Mariano Magrassi si dice entusiasta: «La sua scelta esprime una dimensione essenziale della chiesa: la cattolicità. Ci spinge tutti ad aprirci al mondo, ad assumere un respiro veramente universale. La Polonia poi è una Chiesa che soffre e testimonia luminosamente il Vangelo. Il nuovo Papa ci insegnerà ad essere testimoni coraggiosi di Cristo» è il commento raccolto dai cronisti della «Gazzetta».

Poco dopo l’elezione, il nuovo Papa si è rivolto alla folla riunita in piazza San Pietro. Ha ricordato il suo predecessore e ha sottolineato che i cardinali hanno chiamato il nuovo vescovo di Roma, dopo tanti italiani nei secoli precedenti, «da un Paese lontano... lontano, ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana». E conclude con le celebri parole: «Non so se posso bene spiegarmi nella vostra... nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi “corrigerete”». Il pontificato di Wojtyla durerà più di 26 anni: si spegnerà il 2 aprile 2005.