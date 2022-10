In Medio Oriente nuova guerra totale

«Di nuovo guerra totale in Medio Oriente»: è il 7 ottobre 1973 e «La Gazzetta del Mezzogiorno» riporta la cronaca dello scoppio della quarta guerra arabo-israeliana, nota come guerra dello Yom Kippur. Quarantanove anni fa, mentre in Israele iniziavano le celebrazioni della festività ebraica del «giorno dell’espiazione», Egitto e Siria attaccano lo Stato ebraico.

Ecco il resoconto apparso sul quotidiano: «Da ieri pomeriggio è di nuovo guerra in Medio Oriente, sei anni dopo l’offensiva-lampo scatenata da Israele. Questa volta l’iniziativa sembra che sia stata presa dagli arabi: gli egiziani sono sbarcati sulla costa orientale del Canale di Suez, mentre i siriani entravano nella zona delle alture di Golan (la Giordania è rimasta a guardare). Sino a tarda sera, le notizie sono drammatiche, ma confuse. Appare certo che gli egiziani hanno stabilito cinque teste di ponte nel Sinai e che i Siriani hanno sfondato in due punti le difese di Golan. Sono in corso furiosi duelli aerei (sarebbero stati abbattuti undici aviogetti di Tel Aviv, 10 del Cairo, e inoltre dieci elicotteri egiziani carichi di soldati). Si combatte anche al largo delle coste siriane. Israele tuttavia, che ha mobilitato i riservisti, ostenta sicurezza sull’esito finale dello scontro: alle 21 annunziava che le truppe avevano smesso di combattere». Il precedente conflitto risale al 1967, quando Israele in soli sei giorni, sopperendo ad una schiacciante inferiorità di uomini e mezzi con strategia e tecnica militare, aveva sconfitto le truppe egiziane e giordane.

L’occasione per l’attacco era stata offerta dal blocco delle navi israeliane decretato dall’Egitto, considerato da Israele il preludio di una aggressione militare. A questo conflitto fece seguito la risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza dell’Onu, cui avrebbero fatto riferimento tutte le successive iniziative di pace nella regione. Tuttavia, il 6 Ottobre 1973, nel tentativo di riconquistare i territori perduti allora, Egitto e Siria sferrano un attacco coordinato contro Israele.

«La guerra scoppiata sui fronti di Suez e di Golan sembra aver colto di sorpresa il Governo israeliano», si legge sulla «Gazzetta». «Tuttavia il premier israeliano Golda Meir e il ministro della Difesa Daynn hanno rilasciato dichiarazioni di fiducia nel pieno successo d’Israele. Il Primo ministro ha convocato il Governo in seduta straordinaria: è la prima volta nella breve storia dello Stato che ci sia stata riunione durante il “kippur”». Dopo alcuni successi iniziali da parte araba, le truppe israeliane riusciranno a ribaltare la situazione e addirittura avanzare in territorio egiziano: le pressioni statunitensi consentiranno il raggiungimento di una tregua dopo un mese di conflitto.