L’inchino al Toro scomparso a Superga

«L’intera squadra del Torino perita in una sciagura aerea» è il tragico titolo in prima pagina de «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 5 maggio 1949.

Il giorno precedente, alle ore 17, l’aereo con a bordo una delle squadre più forti della storia del calcio si è schiantata contro la Basilica di Superga, edificio - simbolo del capoluogo piemontese.

Il trimotore - che riportava in patria da Lisbona non solo i membri del team, ma anche i direttori di «Tutto Sport», Renato Casalbore, della «Stampa», Luigi Cavallero, della «Gazzetta del popolo», Renato Tosatti - volava a bassa quota cercando di identificare, tra la nebbia e la forte pioggia, il campo di atterraggio.

Nessuno, tra calciatori, tecnici, dirigenti, stampa ed equipaggio, è sopravvissuto: «Sono nomi che l’Italia, anzi tutto il mondo conosce, nomi per i quali le folle sportive hanno vibrato infinite volte di passione di ansia», scrisse il corrispondente da Torino Luigi Bassi.

La tragedia ha avuto la sua eco profonda anche in Puglia: «Non appena si è sparsa la notizia alla nostra redazione il telefono ha trillato frequentemente perché sia da Bari che dalla regione ci si chiedeva conferma della grave sciagura», si legge sul quotidiano.

Freschissimo è il ricordo del Torino nei pugliesi che hanno ammirato e applaudito la squadra campione d’Italia il 24 aprile del 1949.

«Li vediamo ancora tutti, magnifici, aitanti atleti dalla tecnica di gioco perfetta, dal sorriso sulle labbra fuori degli Stadi: li vediamo ancora, sul punto di scendere la scaletta del trimotore, all’aeroporto di Palese in occasione della partita con la Bari, recente, recentissima, di appena dieci giorni fa; li vediamo ancora impegnarsi con la inconfondibilità della loro tecnica e della loro ineccepibile classe contro gli atleti bianco-rossi».

Quella partita, che venne disputata allo Stadio della Vittoria, si era sorprendentemente conclusa con un pareggio: nessun dubbio sulla superiorità del Torino, con i suoi fuoriclasse Ballarin, Bacigalupo, Rigamonti e Mazzola, ma la Bari si era saputa orgogliosamente difendere grazie all’inatteso gol di Voros al 22° minuto.

«Il Torino era l’espressione migliore del calcio italiano, era una forza sportiva che battagliava rivelando, al di fuori della pura tecnica, il nostro temperamento fiero, generoso, la nostra volontà di superare e vincere, la nostra tradizionale cavalleria, che non ha eguale nel mondo. La notizia strazia il cuore. Inchiniamoci, in nome dello sport, in nome della umanità», è la conclusione dell’articolo della «Gazzetta del Mezzogiorno».