Quella gara barese nella «Rossani» rimessa a nuovo

Èil 4 maggio 1922. Il «Corriere delle Puglie» riporta una dettagliata cronaca della terza edizione del Concorso ginnastico della Casa del soldato. In una calda giornata primaverile, tempestata da raffiche di scirocco, 2500 atleti si sono radunati a Bari per partecipare alla manifestazione. Alle 10 del mattino da Piazza Roma è partita la sfilata con destinazione piazza Prefettura: «Al suono di numerose fanfare reggimentali che accompagnano il corteo, i ginnasti sfilano al passo». All’arrivo dei mutilati, dei reduci di guerra e della squadra dalmata di Zara gli applausi degli astanti sono esplosi.

Le gare si sono tenute nel Campo San Lorenzo, «la vecchia piazza d’armi cara alla memoria di tutti gli sportivi baresi», si legge sul «Corriere»: si tratta dell’area dell’ex Caserma Rossani, nel quartiere Carrassi. Il campo - dove si allenava la squadra del FC Liberty Bari, fin dalla sua nascita come FC Bari nel 1908 - è stato, per l’occasione, rimesso a nuovo. Al centro vi è il terreno per il gioco del calcio, circoscritto da una pista podistica in carbonio; si ergono poi le tribune, il palco della giuria e quello della stampa; vi è poi la pista per l’ittica, il percorso di guerra, le pedane per lanci e salti, il ring per il pugilato. Il San Lorenzo, dunque, è completo per tutte le esigenze sportive. Gare di equitazione, tiro a segno, tiro alla fune, football e podismo hanno infiammato il pubblico numeroso presente alla manifestazione.

La gara di presentazione dei cavalli italiani da sella è stata vinta dal Ten. Col. Nicola Bellomo.

Nato a Bari nel 1881, dopo aver frequentato l’Accademia militare ha preso parte alla Prima guerra mondiale, guadagnandosi una medaglia d’argento. Collocato a riposo nel 1939 per limiti di età, all’inizio della Secondo conflitto mondiale Bellomo sarà, però, richiamato in servizio con il grado di generale di brigata e promosso generale di divisione. Dopo l’armistizio, in qualità di comandante della piazza di Bari, con poche forze al suo fianco, il Generale riesce a difendere il porto di Bari e la città intera dall’attacco tedesco del 9 settembre 1943, uno dei primi episodi di Resistenza armata di militari e civili in Italia.

A guerra appena conclusa, tuttavia, sarà condannato a morte dal Tribunale militare inglese, poiché accusato di aver ucciso nel 1941 nel campo di Torre Tresca, alle porte di Bari, un ufficiale britannico e di averne ferito un altro, ​​entrambi prigionieri che tentavano di fuggire. Rifiuterà sempre di sottoscrivere la domanda di grazia e sarà fucilato a Nisida l’11 settembre 1945.