Quel Primo Maggio con Rita Majerotti

Il Corriere delle Puglie del 3 maggio 1922 dedica ampio spazio alla cronaca delle celebrazioni del Primo Maggio. A Bari, la tradizionale festa dei lavoratori si è svolta nella massima calma: «Le numerose schiere degli operai hanno attraversato le vie della città, con i rossi e fiammanti vessilli spiegati al vento, cantando inni proletari e dando così una bella prova di educazione civile».

All’una di notte ha avuto inizio la festa: la corrente elettrica è stata tolta e la città è rimasta immersa nel buio. Di buon mattino, le rappresentanze delle diverse organizzazioni, dopo aver attaccato sui muri delle abitazioni gli striscioni, si sono radunate nella Camera Sindacale del Lavoro.

Le note dell’inno dei lavoratori hanno cominciato ad echeggiare nelle vie della città vecchia, mentre dalle terrazze, dalle finestre e dai balconi, le donne applaudivano e sventolavano, in un tripudio festante, bandiere rosse.

Il corteo, fiancheggiato da guardie regie e da Carabinieri, con alla testa «giovani sovversivi dai bracciali rossi e dai garofani sgargianti all’occhiello delle giacche» ha cominciato a muoversi, attraversando piazza San Pietro, il porto, il lungomare: all’altezza del Castello, dall’interno delle carceri, si sono elevati dei canti proletari.

In piazza Mercantile ha avuto luogo un comizio e da un balcone dell’antica loggia dei Mercanti hanno parlato vari oratori, tra cui l’on. Di Vittorio, il ferroviere Favia e il comunista D’Agostino.

Infine, è intervenuta Rita Majerotti, un’insegnante di origine venete, trasferitasi a Bari nel 1915: pacifista e attiva nella lotta per l’emancipazione femminile, nel ‘21 aveva aderito, col suo secondo marito Filippo D’Agostino, al Partito comunista d’Italia. In quello stesso anno, in un contesto di crescente tensione politica e di violenze squadriste in tutta la regione, la Majerotti aveva subito in casa un’aggressione da parte di fascisti «autonomi», un dramma che la sconvolge e che la costringerà a lasciare Bari e a trovare rifugio a Venezia insieme ai figli.

Quel 1° maggio 1922 la Majerotti si rivolge alle donne, incitandole a entrare nel movimento proletario.

Nel resto della Puglia, invece, il Primo Maggio non è stato ugualmente tranquillo. Scontri a suon di bombe carta tra socialisti e fascisti si sono verificati ad Andria, mentre a Brindisi, dopo il comizio dell’on. Assennato, un uomo è stato colpito a morte dai colpi di rivoltella esplosi da esponenti del fascio locale.