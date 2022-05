Primo maggio 1947 e i salari delle donne

È il 1° maggio 1947: si torna a onorare, in Italia, la Festa del Lavoro dopo la lunga interruzione degli anni del regime. La celebrazione – in Italia tenutasi per la prima volta nel 1891, cinque anni dopo l’assassinio degli esponenti anarchici di Chicago, durante le manifestazioni a favore dell’estensione della legge per le otto ore lavorative in tutto il territorio americano – dal 1924 era stata sospesa per volere di Mussolini. Al suo posto era stata istituita la Festa del Lavoro del 21 aprile, giorno del Natale di Roma.

In questa occasione l’articolo di fondo della Gazzetta affronta un tema delicatissimo ed ancora, cento anni dopo, attuale: la parità di salario tra uomo e donna. Su un numero dell’Economist del dicembre 1946 è stata pubblicata una relazione della «Reale Commissione britannica sulla paga eguale», in cui si ritiene necessario il riconoscimento di paghe uguali nel campo dell’insegnamento e dei servizi pubblici civili. Tale parità invece non sarebbe da operare, secondo lo studio inglese, nel campo dell’industria e degli affari privati, attività nelle quali la qualità del rendimento dell’uno e dell’altro sesso differirebbe sensibilmente.

In Italia, invece, si afferma sulla Gazzetta, nei settori nei quali possono indifferentemente lavorare manodopera maschile e femminile, lavoratori anziani ed apprendisti, le distanze tra le retribuzioni globali delle varie categorie si sono marcatamente ridotte. Questo orientamento, sostiene il giornalista, non può essere proseguito: le odierne retribuzioni operaie scoraggiano i lavoratori comuni a specializzarsi e gli operai specializzati ad entrare nei quadri tecnici dirigenti. La politica delle paghe uguali aumenta un circolo vizioso che mina alla base il processo della ricostruzione, conclude Giovanni Lasorsa.

Con sollievo, possiamo constatare che qualche passo in avanti è stato compiuto dal 1947 ad oggi: ma quanto davvero si è ridotto il divario retributivo tra uomini e donne in Italia nel 2022?

La strage di Portella della Ginestra

Quel giorno di festa si conclude, però, in tragedia: a Portella della Ginestra, località montana del comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, quel 1° maggio 1947 si sono riuniti circa duemila lavoratori, soprattutto contadini, per celebrare la ricorrenza e protestare contro il latifondismo e per l’occupazione delle terre incolte. Il bandito Salvatore Giuliano insieme ai suoi uomini spara sulla folla provocando una carneficina: 11 morti e 27 feriti. La notizia sarà riportata sulla Gazzetta il 3 maggio.