Il ritratto di Lenin «piccolo borghese»

«Un piccolo borghese dall’aspetto placido, benigno, dalle mani bianche»: così inizia la descrizione di Lenin sulle pagine del «Corriere delle Puglie» del 28 aprile 1922. A comporre il ritratto è Giuseppe Alberto Pugliese, insigne avvocato, nato a Toritto, deputato per diverse legislature.

La vita del leader sovietico è piena di mistero: da molto tempo nessuno lo vede, non firma gli atti del governo, non si sa dove sia. Sospettano persino che si aggiri travestito alla Conferenza di Genova. È un teorico, come lo era Robespierre, un mistico, il dogmatico della rivoluzione che ha voluto sovrapporre un’idea astratta al popolo russo, a qualunque costo. Mite di natura, come tutti i dominatori assoluti, una volta al potere, non ha scrupoli sentimentali, sostiene il giurista: «si è gettato dentro la rivoluzione per soddisfare la sua sete di potenza e di vendetta».

Zarismo e bolscevismo sono due estremi che si toccano: «l’anima russa ignora il giusto mezzo, ha la vertigine degli estremi, non ha paura, le incognite lo attirano come calamita il ferro».

Per Pugliese la rivoluzione teorica di Lenin può dirsi, nell’aprile 1922, fallita: territorialmente la Russia è tornata quella che era prima di Pietro il Grande, il popolo muore di fame e Lenin chiede aiuto all’Europa, la cui civiltà voleva distruggere. E l’occidente deve affrettarsi a salvare la Russia.

Pochi mesi dopo si costituirà, invece, l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss): Lenin, colpito da paralisi nel maggio 1922, continuerà a seguire dal soggiorno di cura a Gorki, nelle vicinanze di Mosca, gli sviluppi dello Stato sovietico, fino alla morte sopraggiunta nel ‘24.

Les Dieux s’en vont. Il Margherita non sarà più né teatro di varietà, né teatro di prosa e di operette e tanto meno per stagione lirica, è trasformato in un grandioso e moderno cinematografo»: questa è una grande novità annunciata sul «Corriere». Lo scenario barese è ormai completo: vi è il Petruzzelli per la stagione lirica, il Piccinni per la prosa e il Margherita potrà essere ora «il cinematografo ideale». Eretto su solide palafitte sul mare, inaugurato nel 1914 con il nome di «Kursaal Margherita», ospita nelle sue sale anche il Museo storico della città. Finalmente gli spettatori non dovranno più accalcarsi in salette anguste: nell’ex teatro potranno prendere comodamente posto ben duemila persone e godere della musica di una vera orchestra. Qui, nel gennaio 1931 i baresi assisteranno alla proiezione del primo film sonoro italiano: «La canzone dell’amore».