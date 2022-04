L’Ucraina protestò contro la Bulgaria

Il 27 aprile 1922: sul «Corriere delle Puglie» si legge che il commissario per gli affari esteri della Repubblica Ucraina ha indirizzato al Governo bulgaro una nota di protesta in relazione al rifugio offerto da quel Paese agli ex soldati di Wrangel.

Si tratta delle truppe guidate da Petr Nikolaevič Wrangel, soprannominato da Trotski «il barone nero», uno dei generali della guardia imperiale russa che si opposero fermamente alla Rivoluzione bolscevica. Stanziatosi in Crimea, Wrangel aveva assunto il comando supremo dell’armata controrivoluzionaria, la cosiddetta Armata Bianca, e aveva attaccato i corpi bolscevichi del sud. Dopo aver passato il Dnepr, il Barone aveva creato la sua base a Ekaterinoslav, l’attuale Dnipro, ma, costretto a ritirarsi, dalla Crimea organizzò un’imponente evacuazione dei suoi soldati. Parte di queste truppe, dunque, è arrivata nel 1922 in Bulgaria e gli ucraini, con la loro nota di protesta, vogliono accertarsi che non costituisca più una minaccia per il loro Paese.

Il Governo di Sofia ha risposto di aver ammesso quei soldati solo in qualità di profughi e di averli accuratamente disarmati al momento dello sbarco: è nelle sue intenzioni mantenere l’ordine e la sicurezza e soprattutto evitare di intromettersi negli affari altrui. I bulgari hanno, infine, assicurato di essere fermamente decisi a non tollerare nel territorio nessun tipo di organizzazione ostile alla Repubblica Ucraina.

Il territorio ucraino, insanguinato da continui contrasti con la vicina Russia, da cui continuamente cerca l’indipendenza, si costituirà dopo pochi mesi come Repubblica Socialista Sovietica Ucraina ed entrerà a far parte, nel dicembre 1922, dell’Urss guidata da Lenin.

I maestri elementari sono stati esclusi dai benefici apportati dalla modificazione delle tabelle degli organici di tutti gli impiegati. «Quando per i maestri non ci saranno che ossi e briciole? E perché tale diversità di trattamento mentre si parla di equiparazione e uguaglianza?», sono le domande che si pone il cronista del «Corriere». Il fronte degli insegnanti, tuttavia, non è unito nella lotta: «e allora si finisce che nessun partito si preoccupa di loro, perché sanno che, in altre faccende affaccendati, i maestri non sono capaci di difendere se stessi e la scuola». La Sezione magistrale “G. Bovio” di Altamura ha, però, proposto di unire in un’unica falange tutte le varie tendenze per le giuste rivendicazioni della classe degli insegnanti, dal momento che il Governo, cent’anni fa come oggi, non pensa seriamente alla scuola.