Al cinema «Sociale» episodio increscioso

Sfogliando il «Corriere delle Puglie» del 26 aprile 1922 scopriamo la cronaca locale di esattamente cento anni fa. Un impiegato della delegazione del Tesoro di Bari è stato colto in flagrante mentre commetteva diverse irregolarità, tra cui falsi mandati di pensione, per intascare buona parte dei soldi grazie ad alcuni complici. Un giovanotto è stato tratto in arresto perché, durante la proiezione di un film, disturbava con schiamazzi gli spettatori del Cinema Sociale. All’intervento delle regie guardie l’uomo ha reagito con forti colpi alla porta, oltraggi e minacce: dal cinematografo è stato condotto direttamente in carcere. Due tredicenni, invece, sono stati multati per aver giocato a football lungo la centralissima via Cavour. Il deputato Leone Mucci ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro della Pubblica Istruzione riguardo la condotta del Direttore didattico di Bitonto, che avrebbe costretto i suoi insegnanti a svolgere nelle loro classi opera di propaganda ostile al socialismo. A Fasano sono terminati i lavori di installazione dell’impianto telefonico: finalmente si può comunicare con la stazione ferroviaria, con Locorotondo, Martina Franca e Taranto, mentre restano in attesa i collegamenti con Monopoli e Bari. Non è, comunque, il telefono l’unica innovazione della cittadina di Fasano: il suo Sindaco, l’avv. Alessandro Colucci, sta persino provvedendo alla costruzione di fognature con campi di spandimento, intenzionato così a risolvere un grande problema di pubblica utilità sanitaria.

A Merine, frazione del comune di Lizzanello, è scoppiata un’agitazione contro l’applicazione da parte dell’Amministrazione comunale della tassa focatica: è questa un’imposta di origine medievale, applicata su ciascun focolare, vale a dire su ciascuna abitazione di un gruppo familiare. Più che di uno scontro, si è trattato di una forma di ostruzionismo esercitato dalle donne: mentre i loro mariti erano in campagna a lavorare, le abitanti di Merine hanno spontaneamente rifiutato di accettare gli avvisi di pagamento distribuiti dagli agenti municipali. Chiusi gli usci delle case, le donne si sono riversate in strada, costituendo un fronte comune. A Spinazzola è stata organizzata, per la prima volta, una «festicciola per solennizzare l’arrivo della Madonna del Bosco, che per antica usanza il martedì dopo Pasqua, da una cappella di campagna viene trasportata in paese»: l’antica effigie sacra è stata preceduta dalla tradizionale cavalcata e salutata da una vera fiumana di popolo e da fuochi pirotecnici. La festa si celebra ancora oggi, cento anni dopo, nel mese di agosto.