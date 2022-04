Un’enorme folla per il re a Genova

Sul «Corriere delle Puglie» del 23 aprile 1922 si riporta la cronaca dell’arrivo del re alla Conferenza di Genova. Tutta la città è imbandierata e piena di manifesti inneggianti al sovrano: finalmente già in lontananza si vede la nave «Conte di Cavour», fiancheggiata dall’«Andrea Doria», con a bordo Vittorio Emanuele III.

Un’enorme folla si accalca nelle strade, dai balconi si gettano fiori: sbarcato, per primo il re incontra Luigi Facta, presidente del Consiglio dei Ministri. È lui, infatti, a presiedere l’importante incontro internazionale, che sta avendo luogo, in questa primavera del’22, nel capoluogo ligure.

Su una terza nave reale, la «Dante Alighieri», il sovrano, si racconta sulla Gazzetta, ha offerto una colazione in onore delle delegazioni delle nazioni partecipanti al congresso: presenti anche il britannico Lloyd George e i diplomatici russi Cicerin e Krassin.

Nato nel 1869, Vittorio Emanuele III è salito al trono nel 1900 dopo l’assassinio del padre Umberto I. La memoria del suo ultraquarantennale regno non può non tener conto dell’atteggiamento passivo, di semplicistica accettazione del fatto compiuto, da lui dimostrato solo qualche mese più tardi, il 28 ottobre 1922, quando rifiutò di proclamare lo stato d’assedio e affidò l’incarico del nuovo governo a Mussolini. Atteggiamento ugualmente e colpevolmente passivo fu da questo re mantenuto durante il ventennio fascista: non separò mai le sorti e le responsabilità della dinastia da quelle del regime.

Per i sedili del giardino Umberto I Più sedili nei giardini pubblici! È l’appello di uno dei cronisti della redazione barese del «Corriere». Con la primavera le famiglie riprendono, infatti, l’abitudine di riversarsi nelle aree verdi della città per godere un’ora di svago e far correre i bimbi. Il più frequentato è il giardino di piazza Umberto I, cuore pulsante della città murattiana. Si tratta in realtà di due aree verdi distinte: una concepita come sfondo del palazzo Ateneo, progettato nel 1868 dall’architetto Castelli, l’altra realizzata per incorniciare la statua equestre del re Umberto I dello scultore molfettese Filippo Cifariello, che fu inaugurata nel 1905 alla presente di Vittorio Emanuele III e consorte.

Ma c’è un problema: i sedili da poco rimessi a nuovo sono pochi, privi di spalliere, spesso schiodati e oscillanti: non sarà il caso che l’Amministrazione comunale se ne occupi? Forse è bene tenerlo a mente anche oggi, dal momento che, cento anni dopo, il Comune sta provvedendo proprio alla riqualificazione di questa vasta e ancora frequentatissima area verde della città.