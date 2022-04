Il disastro Canosa, soluzioni per i crolli

«Il Corriere delle Puglie» del 20 aprile 1922 si occupa della precaria condizione idrogeologica di Corato. La situazione della cittadina in provincia di Bari non rientra nei casi contemplati dalla legge per la sistemazione dei danni da terremoto: questa è stata, fino ad oggi, la risposta data dai vari governi agli on. Di Vagno e Vella, che strenuamente si sono battuti per la causa.

Adesso, finalmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per eseguire lavori necessari ad arginare il disastro, che si va aggravando.

Si tratta, infatti, di un processo graduale e quasi impercettibile: da alcuni anni gli edifici di Corato sono minati dall’azione lenta e silenziosa delle acque sotterranee, che, invadendo gli strati del suolo, erodono le rocce di fondazione e fanno crollare, in molti casi, le strutture. Quelle che resistono sono, in gran parte, da demolire poiché seriamente compromesse. Solo dopo uno sciopero generale, afferma il cronista De Falco, il Governo ha messo in piedi una squadra di tecnici per costruire baracche di emergenza destinate agli sfollati e ha disposto la realizzazione di case antisismiche, «come se Corato fosse l’epicentro di una zona dai terremoti periodici». Ma si tratta di rimedi inutili, che non vanno alla causa profonda del problema: le pompe della regia marina non impediranno che l’acqua continui implacabile a scendere dalla Murgia e permeare il sottosuolo. Le parole di De Falco saranno tragicamente profetiche: di lì a pochi giorni a cedere saranno il seicentesco Palazzo Nuovo, o Ducale, e la chiesa della Madonna del Monte di Pietà.

La vergogna dell’Ospedale Consorziale

La cittadinanza ha il diritto di sapere, si legge sul «Corriere», se effettivamente le condizioni in cui si svolgono le operazioni nell’Ospedale consorziale di Bari sono tali da rendere possibili delitti colposi.

È questa, infatti, la denuncia di alcuni tra i più rinomati medici della regione – Campione, Cotugno e Mirenghi – che da tempo ormai si rifiutano di prestare la loro opera nelle cliniche consorziate del capoluogo.

Quando sembra che l’unica soluzione sia chiudere la struttura sanitaria per consentire l’ultimazione dei lavori di adeguamento, per fortuna “Barensis” annuncia una buona notizia: il Banco di Napoli ha elargito la somma di centomila lire per la sistemazione dell’Ospedale. Servirà quest’azione generosa a sollecitare ulteriori elargizioni da parte della comunità locale?