Tra Europa e Urss ripresa dei contatti

Riallacciare i rapporti con la Russia come priorità per l’Europa: è quello che emerge dalla prima pagina del «Corriere delle Puglie» del 14 aprile 1922. Nell’ambito dei lavori della Conferenza di Genova, lo storico incontro di carattere politico-economico per la ricostruzione dopo la Grande guerra, si è arrivati a discutere uno dei punti culminanti: il memorandum per la ripresa dei contatti istituzionali con la Russia, interrotti in seguito alla Rivoluzione d’ottobre.

Si tratta di un passaggio indispensabile per una completa ripartenza dell’Europa, si legge sul «Corriere». I Paesi occidentali, ad ogni modo, pretendono dal «babilonico regime soviettista» alcune precise garanzie, che costituiscano un minimo di assicurazioni «contro la tirannia bolscevica ed un minimo di ritorno alla civiltà». Da lì a pochi mesi, nel dicembre 1922, dalla Repubblica socialista federativa sovietica russa si costituirà l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS), una nuova entità sovranazionale, che ingloberà anche Ucraina, Bielorussia e la Federazione transcaucasica.

Taranto grande porto europeo

Grande attesa nel bacino del Real Arsenale di Taranto per l’arrivo del transatlantico «Giulio Cesare». Si tratta di una nave eccezionale, che nell’aprile 1922 si prepara a salpare per il suo primo viaggio Genova-Buenos Aires.

Il suo passaggio nelle acque ioniche, si legge sul «Corriere», costituisce di per sé un vero avvenimento: si tratta di uno dei più grandi vapori in navigazione, «la cui struttura, all’altezza dei ponti, supera il livello del Corso due Mari e raggiunge quello dei caseggiati».

Iniziata nel 1913, la realizzazione del transatlantico necessita ancora di specifici lavori, tra cui la pulitura della carena, che si intende portare a termine proprio nel porto pugliese: «Pare che nessun altro bacino di carenaggio possa ospitare in Italia vapori di sì grande tonnellaggio e che quindi le unità mercantili di tale portata siano costrette a servirsi del Bacino maggiore del R. Arsenale di Taranto, che è il più vasto e capace di quelli esistenti in Italia».

Costruito nel 1916 e successivamente intitolato a Edgardo Ferrati, il bacino di Taranto è ancora oggi tra i più grandi d'Europa: lo spettacolo magnifico che offrirà il passaggio di questo «colosso del mare» nella città sarà solo il primo di una lunga serie.