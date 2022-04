La protesta tedesca sulle «riparazioni»

In primo piano sul «Corriere delle Puglie» del 13 aprile 1922 ci sono le discussioni della Conferenza internazionale di Genova. Giunto al suo quarto giorno di lavori, l’incontro, che vede impegnati i delegati dei Paesi vincitori del conflitto mondiale, ad eccezione degli Stati Uniti, ha l'obiettivo di agevolare la ricostruzione economica dell'Europa devastata dalla guerra.

Nell’ultima seduta è emersa con prepotenza la questione complessa delle riparazioni tedesche, che mette a rischio la partecipazione della Germania alla Conferenza.

Si legge sul «Corriere» che una «improvvisa e tempestosa discussione» è nata per questo motivo: il Ministro delle Finanze tedesco ha, infatti, sostenuto a gran voce che non si può dissociare la questione della ricostruzione europea da quella delle riparazioni, dal momento che la Germania è la più grande potenza dell’Europa centrale, anzi il suo nucleo costitutivo.

I tedeschi hanno già diverse volte dichiarato ufficialmente di non essere in grado di ottemperare alle richieste di risarcimento dei Paesi coinvolti nella Grande Guerra.

La reazione francese è netta: il governo, guidato da Poincaré, considera la Germania inadempiente agli impegni assunti col Trattato di Versailles e per questo motivo non dovrebbe sedere al tavolo delle grandi potenze.

Sarà il primo ministro inglese Lloyd George, tuttavia, a risolvere il problema, bloccando ogni tentativo francese di escludere i tedeschi dalla Conferenza.

Piccoli annunci «Famiglia agiata benestante scopo matrimonio cerca giovane impiegato indipendente solo al mondo», si legge nella sezione degli annunci del Corriere. Tra le «corrispondenze» una certa Angelica scrive: «graditissima unica risposta che potevi darmi, spero sarà costante anche se limitata.. accetta cordiali auguri che rinnoverei personalmente con ogni devozione…».

Non mancano naturalmente gli avvisi di chi compra – «carte vecchie per macerazione cartiere» – e di chi vende – «officina completa», «cappelli di paglia per signora», «nuovo sistema sedie a libro», «camere da letto legno abete stagionatissimo, composte di 26 pezzi, lire 1100», «macchinario oleario completo», «asina per riproduzione».

Tra le offerte di lavoro, si cerca «signorina distinta, seria, ottima moralità per banco», un «ottimo chauffeur buoni connotati», «contabile provetto, lunga pratica commerciale», «bambinaia giovane ottima moralità, possibilmente non pugliese».