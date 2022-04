«Puglia buona a tutto ma prima in nulla»

«Su questa terra di Puglia regna il grigio della mediocrità»: tuonano pesanti in prima pagina sul «Corriere delle Puglie» del 12 aprile 1922 le parole dello studioso Giuseppe Alberto Pugliese, insigne avvocato, nato a Toritto, deputato per diverse legislature.

Le forze della gente di Puglia sono ottime, varie, numerose, esse dovrebbero conseguire un prodotto eccellente, un risultato ottimo: e, invece, scarso è il rendimento nelle arti, nelle scienze, nelle lettere, nelle industrie. «Mai un genio, buoni a tutto, in nulla teniamo il primo posto». Come si spiega tutto questo? Col predominio delle consorteria, delle fazioni, delle clientele, che eliminano i migliori e accolgono i peggiori, tessono una così fitta rete d’intrighi e di interessi da soffocare ogni libertà e indipendenza. Il clientelismo divide per regnare, domina tutto. Per fare l’Italia, conclude il giurista, occorre disfare le clientele politicanti, le consorterie regionali, «bisogna aprire le finestre per dare aria alla casa, promuovere legami liberi, spontanei, onesti, non catene di interessi fra gli individui, i gruppi, i partiti, lo stato».

Esiste una Puglia letteraria? Almeno in campo letterario, Mario Colucci prova a difendere in terza pagina l’onore dei pugliesi.

I settentrionali – che definiscono la nostra regione «la terra di Salandra», facendo riferimento all’illustre presidente del Consiglio nato a Troia – sanno per caso che il celebre commediografo Luigi Chiarelli è di Trani? Che Carlo Veneziani, autore de La finestra sul mondo, non è napoletano, come si crede, ma tarantino? Che il musicista Umberto Giordano ha mosso i suoi primi passi a Foggia?

Ma forse, conclude amaro Colucci, non è da prendersela con i forestieri, piuttosto con questi stessi autori, che sembrano aver dimenticato le proprie origini, tanto vivono lontano dalla loro terra. Rimangono qua e là, «come fari non nel deserto, ma tra gli uliveti e le vigne e le ridenti case del Salento», alcuni solitari innamorati dell’arte. Chi sono?

Romolo Caggese, storico nato ad Ascoli Satriano, autore di una fortunata storia di Firenze; Michele Saponaro, romanziere leccese, diventato celebre con il suo «Fiorella». Ci sono poi il poeta di Rodi Alfredo Petrucci, il tarantino Cesare Giulio Viola, e molti altri autori all’attivo in Puglia nel ‘22. Vale, infine, la pena di citare il filologo ed erudito Nicola Zingarelli, nato a Cerignola, ma stabilitosi a Milano: diventato celebre per la monumentale opera del «Vocabolario della lingua italiana», ha in preparazione, rivela l’elzevirista, anche una nuova edizione dell’opera dantesca.