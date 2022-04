Signore e signorine seguono il calcio

«La foga barese piega la tecnica napoletana» titola, l’11 aprile 1922, la pagina dello sport del Corriere delle Puglie. La domenica precedente si è disputato nel capoluogo pugliese l’incontro tra Football Club Liberty Bari e il Naples sul campo S. Lorenzo. Assente il pubblico delle grandi occasioni, quello presente è stato, però, entusiasta e corretto. Numerose le signore e signorine che, annota con stupore il cronista «Pam», seguono con grande passione le vicende calcistiche: «Ve n’era una, si dice la mascotte del Liberty, che portava persino il distintivo dei colori sociali!!»

Ci si aspettava dai campani una buona prova di tecnica, un saggio di gioco corretto e così è stato: hanno dimostrato di poter contare sulla loro velocità e sulla perfetta intesa dei cinque attaccanti. I «bianco-bleu», invece, non hanno giocato una bella partita: è mancata quasi tutta la difesa, tranne il portiere Cervini, che più volte ha dato prova del suo indiscusso valore, confermandosi il migliore in campo. De Marzo, Tosi e Maino non hanno brillato e persino Perilli e Zito non sono stati all’altezza della loro fama. Per fortuna Simontacchi e Capobianchi hanno portato al centro ottimi e redditizi palloni: alla fine il Liberty ha battuto i campani 3 a 2.

A sera, i giocatori e i dirigenti delle due squadre si sono riuniti negli eleganti locali del F.C. Liberty per la tradizionale bicchierata.

Il capitano del Naples, l’ing. Guido Cavalli, si è detto commosso per la bella accoglienza: il presidente del club barese, l’avvocato Gaetano Re David, si è detto lieto di aver ospitato i baldi campioni napoletani e la serata si è conclusa con un reciproco e sincero scambio di «auguri di novelle vittorie»...

L’edificio della Croce Bianca a Trani

Si è svolta a Trani la solenne cerimonia della posa della prima pietra del palazzo dell’Associazione di Pubblica Assistenza. Al mattino un imponente corteo, preceduto dalla banda municipale, dopo aver percorso le più importanti vie della città, ha raggiunto la via Fusco, dove è stata allestita una piccola tribuna. Al discorso del presidente della Pubblica Assistenza, prof. Pasquale Tolomeo, è seguita l’orazione del prof. Domenico Orlando: esaltando l’antica tradizione della carità tranese, ha celebrato la nascita dell’ente morale della Croce Bianca. Attivo ancora oggi, dopo cento anni, l’istituto lavora per la raccolta di fondi da destinare ad attività benefiche.