Uno spazio più grande per «La Rinascente»

Il cronista «Barensis» si fa carico delle quotidiane lamentele dei lettori del Corriere in merito ai disservizi e ai malfunzionamenti della città di Bari. Il 9 aprile 1922, dopo aver più volte riportato all’attenzione dell’amministrazione comunale la questione, informa con estremo sollievo che l’illuminazione con energia elettrica della via di Carbonara (corrispondente agli attuali corso Benedetto Croce e corso Alcide De Gasperi), come di molte altre strade del quartiere Carrassi, è ormai fatto compiuto. Il Comune ha annunciato, d’altro canto, che il servizio dell’illuminazione pubblica, per la scadenza della convenzione con la Tuscan Gas Company, tra pochi anni sarà municipalizzato. Quel che più conforta l’animo del «Barensis» è l’aver scoperto che molti lavori previsti per l’anno 1922 riguardano «i cosiddetti quartieri estremi» della città, gli attuali Madonnella e Libertà. Si prospetta, infine, anche la sistemazione dell’accesso alla spiaggia di San Francesco all’Arena, che diverrà negli anni seguenti una frequentatissima località balneare per i baresi e non solo.

La Rinascente

Un elegante annuncio pubblicitario, quasi a tutta pagina, occupa la seconda pagina del Corriere. Da qualche mese a Bari è arrivata una grande novità: il 12 settembre 1921 si è aperto «quel grande emporio che desta meritata ammirazione nelle principali città d’Italia». La Rinascente, in via provvisoria, occupa un edificio in via Sparano angolo via Dante: «Rammaricandosi di non potersi presentare fin d’ora in veste e proporzioni degne di questa cospicua città, questa filiale si propone tuttavia ogni possibile sforzo per rispondere, anche nella contrastante angustia della sua Sede iniziale, a quanto la cittadinanza meritatamente si attende», si legge sul quotidiano. L’emporio si trasferirà poi tra via Sparano e via Nicolai, finché, nel novembre 1925, finalmente si inaugurerà il palazzo progettato dall’architetto Federico Rampazzini, sempre in via Sparano, ma all’angolo con via Piccinni. Dal pianterreno al quarto piano, con una disposizione fatta «con criterio moderno e razionale», si susseguiranno reparti di laneria, seteria, camiceria, profumeria, confezioni per signora, pellicceria, modisteria, articoli per neonati, biancheria, abiti su misura per uomo, cappelli, giocattoli, casalinghi, mobili e laboratori vari. «Un avvenimento di carattere cittadino e regionale che ha segnato una nuova tappa luminosa nel cammino ascensionale di Bari».