Il Comune di Bari fa i conti del bilancio

Sul Corriere delle Puglie del 7 aprile 1922 è pubblicata integralmente la relazione della Giunta comunale di Bari sul bilancio di previsione per l’esercizio 1922, firmata dal Sindaco Raffaele Bovio.

Il pareggio finanziario, si legge nel documento, non poteva essere conseguito se non con mezzi straordinari, ricorrendo a prestiti ma anche all’alienazione di suoli, senza però compromettere le linee del piano regolatore. Cambierà, quindi, la zona che si estende a ridosso della Camera di Commercio, occupata dal Mercato in ferro e dal Circolo Tennis, che dovranno essere rimossi. Inaugurato nel 1880, il Mercato non era stato sempre utilizzato per vendere derrate alimentari, ma era stato adibito anche a sede dei comandi di polizia urbana. Da lì a poco, dunque, la struttura sarà ceduta all’organizzazione giovanile fascista, che trasferirà la pregevole tettoia in ferro in via Napoli: lì sorgerà la sede della Gil, che ancora oggi continua ad ospitare un palazzetto sportivo, il Palamartino. Lo stravolgimento è ritenuto necessario per la costruzione della nuova sede della Banca d’Italia, i cui lavori si concluderanno nel 1932.

Molte economie sono state fatte nelle spese ordinarie: in primo luogo, dopo una revisione dell’elenco dei poveri, si sono acquistati meno medicinali e, con l’applicazione di rubinetti che meglio regolano l’emissione dell'acqua, si è ridotto il dispendio per le fontanine urbane. È indispensabile, inoltre, provvedere alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla cilindratura delle strade per consentire ai quartieri eccentrici della città una comoda viabilità. La finanza del Comune non può dirsi lieta e scevra di preoccupazioni, ma «non dobbiamo perdere la fede in una prossima restaurazione, perché le energie della nostra città e il suo spirito di sacrificio sono inesauribili ed ardenti», conclude il Sindaco Bovio.

Sulla cultura il Comune non risparmia

Nonostante i tagli alle spese, nuovi stanziamenti comunali sono stati destinati al Museo Storico, che nel 1922 ha sede nel Teatro Margherita. Con il prof. Nitti e i suoi collaboratori, si legge nella relazione, «è assurto ad una importanza insperata, e prende uno dei primi posti tra le istituzioni consimili d’Italia»: un vero patrimonio di cimeli che testimoniano «la parte presa da questa città alla grande guerra e il tributo di sangue e di dolore dato dai suoi figli». È aumentato anche il contributo per la Biblioteca Consorziale, ospitata nel Palazzo Ateneo e diretta dall’illustre cittadino Armando Perotti.