Sos edilizia, salgono i prezzi dei mattoni

Sul Corriere delle Puglie del 5 aprile 1922 si discute dei problemi edilizi della città di Barletta. Il quotidiano ospita un’intervista al commendator Germano Milcovich, conoscitore profondo dei problemi locali e regionali, fondatore della Nuova Cassa di Risparmio e del Consorzio agrario. Oggi il problema edilizio, spiega Milcovich, è tutto nei costi dei materiali e della manodopera: «Quando si pensi che il prezzo di un metro cubo di costruzioni a mattoni è salito dopo la guerra da 110 a 400 lire, è facile immaginare tutta la gravità della situazione odierna», dichiara l’intervistato. Da quando l'amministrazione comunale ha inasprito le voci della tariffa daziaria per i materiali edilizi, le costruzioni si sono arrestate, con grave danno del commercio e della manodopera.

Milcovich prospetta la necessità di un Istituto per Case Popolari che possa offrire ai privati lo strumento per disporre di «alloggi igienici alle migliori condizioni possibili di affitto».

L’Istituto dovrà essere di carattere rigidamente apolitico e potrà avvalersi dei benefici fiscali accordati dalla legge sulle case popolari: solo così a Barletta e nella regione intera si potrà tornare a costruire e a procurarsi un’abitazione!

Per il reinserimento

Si è costituito a Bari un patronato per la protezione dei liberati dal carcere, su proposta e iniziativa del dott. cav. De Furia, direttore delle Carceri Giudiziarie del capoluogo pugliese. Già in altre città d’Italia sono sorte opere umanitarie di questo tipo, finalizzate alla «riabilitazione dei liberati dal carcere, che trovando, nel loro ritorno alla vita sociale, chi li guidi e li sorregga, possono divenire buoni ed onesti cittadini». Tra i primi aderenti all’iniziativa figurano i conti Casale y Figoroa, la signora Laura Oliva Revest, l’ing. Nicola De Grecis, il comm. Mandragora, l’avv. Michele Starita e il prof. Saverio La Sorsa, celebre storico della città.

Contravvenzioni e multe

Si riportano sul Corriere diverse sanzioni attribuite dalle Guardie Municipali agli abitanti della città di Bari.

Sei persone sono state multate per aver ingombrato il suolo pubblico, tre per aver battuto i tappeti sul balcone, cinque per aver fatto vagare le galline nella pubblica via, due per aver ingombrato la strada con immondizie, un pescivendolo per aver molestato dei passanti, una commerciante perché non esponeva i cartellini con i prezzi della verdura.