I figli dei marinai sulla nave-asilo

Bari accoglierà presto, si legge sul «Corriere delle Puglie» del 4 aprile 1922, una nuova attività benefica rivolta ai bambini. Arriverà, infatti, nel porto una Nave-asilo, che ospiterà, per prepararli alla vita di mare, i figli dei marinai del basso Adriatico e del mar Jonio e i fanciulli abbandonati.

Non si tratta della prima esperienza di questo tipo: nel 1912 su proposta del ministro della Marina, l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel, nel porto di Napoli la nave «Caracciolo» era stata adibita per accogliere centinaia di orfanelli e «scugnizzi». Altre navi ad Anzio, Venezia, Cagliari, Genova, messe in disuso per vari motivi dalla Real Marina Militare, erano state riutilizzate con lo scopo di sottrarre i bambini dai pericoli della strada e dell’abbandono. A Bari i piccoli orfani della grande guerra, i figli di marinai e pescatori, dai sei anni in su, si legge sul «Corriere», saranno accolti sulla nave «Eridano» e riceveranno una formazione completa: saranno svolti programmi scolastici di insegnamento elementare e di istruzione professionale marittima.

Potranno, così, comandare bastimenti nel piccolo traffico della costa e avranno titoli di preferenza per l'assunzione nei servizi postali marittimi dello stato o nel corpo delle maestranze dei cantieri navali. La «Eridano», attraccata al molo Pizzoli, arriverà ad accogliere nel 1927 più di 110 bambini. Quello delle navi-asilo sarà un esperimento educativo straordinario, che si fermerà allo scoppio del secondo conflitto mondiale.

Lo spettacolo a Foggia Il corrispondente dalla Capitanata denuncia la crisi dei cinema e dei teatri.

I locali dei cinematografi di Foggia non hanno un’ampiezza tale da riuscire a contenere un gran pubblico! Alla Sala Dante si affollano troppi spettatori: lo spettacolo continuato li costringe a stare pigiati e ad affollare i corridoi e le vie d’uscita, tanto che, finita la proiezione, non tutti riescono facilmente ad andar via.

L’unico teatro della città, inoltre, è a rischio chiusura. Il «Dauno», inaugurato nel 1828, vive nel 1922 una profonda crisi: se non fosse per l’impresario Medoro Pecorella, che si appresta ad organizzare la stagione lirica, nessuna opera sarebbe allestita. Inadeguata, però, è la risposta del pubblico. Il Teatro Dauno rinascerà solo qualche anno dopo: nel 1928 cambierà nome e sarà intitolato al grande compositore e musicista foggiano Umberto Giordano.