Fiato sospeso, c’è la Puteolana

Domenica 2 aprile 1922: con la primavera torna finalmente la stagione dello sport. Anche il nostro calcio riprende la sua attività con la prima partita del campionato. Il Foot-Ball Club Liberty di Bari affronterà la squadra più forte della Campania, l’U. S. Puteolana.

«Il match di oggi vuole dimostrare agli increduli che in Puglia si può fare ancora dello sport sano, dello sport cavalleresco», si legge sul «Corriere».

Nel 1908 è stata fondata la prima società calcistica della città, il Foot-Ball Club Bari, da cui in seguito sono nate l'Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Liberty. Queste due squadre formeranno, infine, nel 1928 l'US Bari.

Il Liberty – le cui maglie sono a strisce verticali bianche ed azzurre – è stato ammesso alla prima divisione proprio nel campionato di cento anni fa.

Nell’aprile 1922 è appena venuto fuori da un episodio squalificante verificatosi a Taranto: adesso ha di nuovo l’entusiasmo di dimostrare che «la Puglia nostra non è quella terra di barbari che si descrive».

La formazione della «squadra bianco-bleu» che scenderà in campo sarà composta da Cervini, conosciuto per i suoi rinvii e tuffi di precisione, Tosi e De Marzo: Maino, Perilli e il capitano Zito formano la vera colonna del team; fuoriclasse anche gli attaccanti Capobianchi, Mastroserio, Lella, Simontacchi e Terrevoli. I pronostici, tuttavia, sono tutti a favore dei campani: la Puteolana è una squadra completa in ogni sua linea. Arbitro del match sarà proprio il redattore sportivo del «Corriere delle Puglie», Paolo Magrone.

Il nuovo Cda del «Corriere» Si è riunita l’assemblea generale ordinaria della Società anonima editrice del «Corriere delle Puglie», nella sede di via Piccinni 6, per eleggere il nuovo consiglio d’amministrazione.

I 28 azionisti presenti hanno votato presidente del Cda il principe Luigi Dentice di Frasso, il commendator Leonardo Azzarita è, invece, consigliere delegato.

«Il Corriere» vive nell’aprile 1922 una fase complessa: da un anno, infatti, Raffaele Gorjux, storico collaboratore del fondatore del giornale Martino Cassano, si è allontanato dalla redazione per provare a dar vita ad un altro quotidiano. L’operazione ha incontrato il favore dei fratelli de Grecis e della Società elettrica barese che, insieme allo stesso Gorjux, hanno finanziato l’impresa.

Il 26 febbraio 1922 è nato, quindi, un giornale concorrente del «Corriere», «La Gazzetta di Puglia»: la storia delle due testate, tuttavia, si intreccerà fino a fondersi completamente.