Quel sovversivo con due mogli

Sulle colonne del «Corriere delle Puglie» del 1° aprile 1922 il giornalista Maltese discute dell’avvenire marittimo delle Puglie. L’occasione è stata offerta dall’incontro con il comm. Gino Albi, già responsabile della Capitaneria di porto di Bari, poi trasferito al Ministero della Marina. Allo stato dei fatti, è sottolineato da Albi, una linea di cabotaggio, che tocca tutti i porti principali e secondari, assicura ai porti pugliesi le comunicazioni in tutta Italia: la linea parte dall’Adriatico e si spinge fino a Marsiglia e alla costa spagnola. La maggior parte delle comunicazioni, tuttavia, è rivolta a Levante, verso Alessandria d’Egitto, Smirne, Costantinopoli, ma anche in direzione di località bulgare e danubiane. Presto, aggiunge Albi, saranno anche ripristinate le linee per la Russia. Dallo scoppio del Primo conflitto mondiale, invece, tutto il sistema della navigazione sovvenzionata, gestita da privati che godono però di contributi statali, è cambiato e deve adeguarsi alle nuove condizioni geografiche e politiche. Da garantire, certamente, dovranno essere le comunicazioni con la vicina Albania, principale mercato di sbocco dell’economia pugliese. Da questi collegamenti dipende il futuro dello sviluppo agricolo, industriale, commerciale: insomma dell’economia intera della Regione pugliese.

La storia di un bigamo Come si può essere marito di due mogli? Se lo chiede il cronista del «Corriere» e, insieme a lui, molti baresi venuti a conoscenza delle voci che circolano da diverso tempo sul conto di un noto sovversivo», impiegato della Camera del lavoro, attivo negli ambienti operai della città. La scomparsa dell’uomo, in seguito al mandato di cattura spiccato dall’autorità giudiziaria, non ha fatto altro che confermare quei pettegolezzi. Figlio di un trevigiano e di una triestina stabilitisi tempo addietro a Mola di Bari, dopo aver tentato la fortuna come pittore, era emigrato in America, dove si era dato ad una «vita dongiovannesca». A Santa Fé aveva sposato una donna, anche lei di origine italiane, ma il matrimonio, da cui era nato un figlio, non era stato mai sereno. Scoppiata la guerra, l’uomo si era arruolato volontario per non fare più ritorno nella casa americana, alla fine delle ostilità. Stabilitosi quindi a Bari, aveva sposato una giovane operaia della Manifattura Tabacchi. La vita procedeva tranquilla, fino all’arrivo in Puglia della prima moglie, che, venuta a conoscenza della nuova famiglia, ha sporto ufficiale denuncia al Procuratore del Re. Il bigamo è attualmente ricercato.