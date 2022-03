I sovrani belgi dal re e dal Papa

In prima pagina del «Corriere delle Puglie» del 29 marzo 1922 compare la cronaca della visita dei sovrani del Belgio in Italia. Dopo il colloquio con Vittorio Emanuele III al Quirinale, il re Alberto I, accompagnato dalla regina Elisabetta e dal Principe ereditario, si è recato dal Papa Pio XI, al secolo Achille Ratti, eletto pontefice solo il 6 febbraio 1922. Il cronista del “Corriere” fa notare il cambio di passo rispetto al suo predecessore, anche nell’ambito del protocollo seguito in questa prima visita reale. I sovrani del Belgio, infatti, sono stati accompagnati da un punto all’altro della Capitale dalle automobili della Corte pontificia: non era mai accaduto prima. Nuova è, inoltre, la partecipazione dei funzionari vaticani laici, accanto agli ecclesiastici. Pio IX resterà sul soglio pontificio fino al 1939.

Cronaca delle Tre Puglie Il 29 marzo 1922 la cronaca di Bari è dominata dalle agitazioni dei lavoratori: portuali, funzionari di pubblica sicurezza, postelegrafonici, impiegati della Società elettrica sono da giorni tutti in mobilitazione.

Ad Andria studenti fascisti hanno dato avvio ad un ciclo di conferenze: c’è chi insinua che sia un modo per sondare l’accoglienza nella città dell’on. Giuseppe Caradonna, capo del fascio di Cerignola e uno dei maggiori esponenti del fascismo agrario pugliese.

A Bitritto i residenti si lamentano del malfunzionamento dell’illuminazione elettrica, arrivata nel Comune solo nel 1914: di sera, ogni famiglia, pur pagando regolarmente le “note di fine mese”, deve tener pronto un altro mezzo di illuminazione. Nella Chiesa matrice di Monopoli è stato inaugurato il nuovo organo monumentale, costituito da 2mila canne, realizzato dal pugliese Consoli: allo strumento si è esibito il maestro Matthey, accompagnato dalla Schola cantorum della Basilica di San Nicola di Bari, diretta dal maestro Cesare Franco.

Agitazioni dei lavoratori interessano anche Trani, Lecce e Brindisi: commercianti, portuali, ferrovieri e impiegati comunali si riuniscono in assemblee per costituire un fronte comune, tenendo in subbuglio le città.

Una proposta di legge è stata presentata, si legge sulle colonne della cronaca dalla Capitanata, dagli on. Ungaro, Maury e Salandra per la costruzione della ferrovia garganica, lungo la linea Bovino-Lucera-Vieste. Già alla fine dell’Ottocento le popolazioni locali si erano mosse per chiedere un collegamento rapido e sicuro con il resto della regione e del Paese. L’opera sarà inaugurata dalla stazione di Rodi soltanto nel 1931.