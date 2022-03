E il Petruzzelli va in Tribunale

In prima pagina sul «Corriere delle Puglie» del 25 marzo 1922 si seguono i lavori della Commissione delle riparazioni: istituita con il Trattato di Versailles del 1919, ha il compito di stabilire l’ammontare complessivo dei risarcimenti da parte della Germania ai Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale. I tedeschi, apprendiamo dal corrispondente da Parigi, hanno comunicato ufficialmente di non essere in grado di ottemperare alle richieste. Francia e Belgio procederanno, così, un anno dopo all’occupazione delle miniere della Ruhr. L’ondata di malcontento generata da questa offensiva preparerà il terreno all’affermazione di un forte sentimento nazionalista nel Reich.

Causa tra il Comune e Antonio Petruzzelli Grande spazio è dedicato nelle pagine interne del «Corriere » del 25 marzo 1922 ad una complessa vicenda giudiziaria riguardante «una delle opere che più sta a significare l’alto progresso civile e morale raggiunto dalla città nostra»: il Teatro Petruzzelli. Presso la prima sezione della Corte di appello di Trani si è svolta, infatti, l’udienza per la causa tra il Comune di Bari e i fratelli Onofrio e Antonio Petruzzelli, commercianti di origine triestina, trasformatisi in imprenditori edili. Il glorioso Politeama è stato progettato dall’ing. Cicciomessere (che poi assumerà il cognome di Messeni) e inaugurato il 14 febbraio 1903. Il cronista del «Corriere» ripercorre i precedenti che hanno portato allo scoppio del contenzioso: i fratelli mecenati hanno occupato illegittimamente una porzione di suolo di circa 2500 mq lasciandola, però, in uno stato deplorevole. Dal 1913 è tutto un susseguirsi di colpi e contraccolpi giudiziari che hanno portato all’attuale procedimento, in cui i legali del Comune, Luigi Milella e Attilio Perrone Capano, accusano i fratelli Petruzzelli, tra le altre cose, di essersi occupati del prospetto frontale ma di aver trascurato l’intonacatura delle altre tre facciate del Politeama. Con l’udienza del 24 marzo ‘22, la Corte di appello di Trani riduce a soli 628 mq l’estensione del terreno che i Petruzzelli, difesi dagli avvocati Saverio Starita e Cataldo Malcangi, possono utilizzare per garantire una sistemazione più decorosa. Il suolo dovrà essere adibito, però, alla costruzione di una officina elettrica e all’allestimento di giardini. Si chiude, così, per il momento, questo capitolo della storia giudiziaria del Teatro: cento anni dopo, nostro malgrado, la vicenda, cambiati alcuni degli attori in scena, tutto può dirsi fuorché archiviata.