Il vino di Puglia «va», a Foggia niente acqua

In prima pagina l’articolo di fondo del “Corriere delle Puglie” del 24 marzo 1922, firmato da Giuseppe De Falco, minimizza le voci diffuse nell’ambiente giornalistico riguardo un possibile accordo tra socialisti e popolari. Il Ppi, fondato nel 1919 dal siciliano don Luigi Sturzo, è in tempi brevi diventato un partito di massa, superando la tradizionale posizione cattolica di estraneità alla vita politica: alle elezioni del 1921 ha ricevuto circa il 20% dei suffragi. De Falco ritiene assolutamente contro natura un connubio tra i due partiti: la ragione? Estremamente diversa l’ispirazione filosofica che li anima .

La situazione vinicola in Puglia «Discretamente bene» poi procede il movimento commerciale vinicolo, stando a quanto riporta il “Corriere delle Puglie”: crescono, in particolar modo, le spedizioni verso la Lombardia. I vini più ricercati sono quelli «a maggiore gradazione alcoolica, pieni di estratto e ricchi a colore». Hanno un buon mercato anche i «vini rossi leggeri da pasto, di bel colore rosso vivo e di buon gusto». Negativo appare invece un altro aspetto: nonostante alcune trattative in corso, se i prezzi non calano sarà difficile esportare vini pugliesi in Francia. Alacremente procedono le attività nelle campagne, con le zappature e gli innesti, complice anche il bel tempo del marzo 1922.

cronaca di bari e delle province Mentre a Bari prende forma e vigore lo sciopero dei lavoratori del porto, a Foggia si manifesta per la gestione della distribuzione idrica: un solo chiosco è preposto alla vendita a litri, mentre spuntano come funghi le bancarelle non autorizzate che offrono acqua «a bicchieri». Ancora un’utopia, dunque, resta nel capoluogo dauno l’arrivo di acqua potabile a domicilio. Ad Andria una ragazza è stata rapita dal suo fidanzato, aiutato da altri due uomini. Nel Consiglio comunale di Rutigliano si è discusso della realizzazione del monumento ai caduti in guerra.

In base all’ultimo censimento, Brindisi si conferma il secondo centro della regione per numero di abitanti: nel marzo 1922 conta ben 35.224 cittadini.

Gruppi di turisti americani si sono visti circolare per le vie di Taranto: provenienti da Napoli, hanno visitato l'Arsenale, il museo e la cattedrale. A sera, invece, nel Teatro Paisiello, si è tenuta una festa danzante con «rottura della pentolaccia», organizzata dal Circolo Canottieri Tarentum: fino alle 4 di mattina, la partecipazione di tutta l’elite mondana della città ha animato l’antico teatro.