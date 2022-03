Anche per il vaiolo spuntarono i no vax

Mentre il Governo si prepara per la Conferenza di Genova, prevista per aprile – si tratta dell’incontro internazionale tra i Paesi vincitori del Primo conflitto mondiale per discutere della ricostruzione economica dell’Europa devastata dalla guerra – in seconda pagina sul «Corriere delle Puglie» del 22 marzo 1922 leggiamo un importante appello ai cittadini diramato dall’Ufficio Sanitario: tutti i genitori sono invitati a far vaccinare i propri bambini contro il vaiolo. La cosiddetta «vaccinazione ienneriana», obbligatoria per i nuovi nati a partire dal 1888, si esegue gratuitamente tutti i giorni.

Da pochissimo la Terra di Bari si è ripresa da una violenta epidemia di questa malattia, il cui picco si è registrato nel 1918, innescata probabilmente dal rientro di soldati e di prigionieri dal fronte macedone e albanese. In quell’occasione si era messa in moto una complessa macchina per la profilassi e, all’obbligo governativo, si erano aggiunte anche singole ordinanze comunali e prefettizie per spingere tutta la popolazione alla vaccinazione. Bari non aveva ancora un adeguato sistema fognario e di depurazione delle acque nere ma, soprattutto, si legge nelle cronache, si era diffusa una certa

diffidenza verso i vaccini, innescata da una insensata propaganda ostile. Nel marzo 1922 ancora numerosi sono coloro che non si presentano all’Ufficio Sanitario. Sul «Corriere» appare con grande chiarezza che tale pratica non presenta alcun pericolo ed è, anzi, efficacissima: «I vaccinati, anche quando presi dall’infezione, lo sono in forma mite». Si ricorda, infine, ai contravventori che saranno deferiti alle autorità competenti: «Bisogna che i genitori riflettano bene quanta responsabilità si assumono a mettersi contro il consiglio dei competenti, e in quali rimorsi potrebbero incorrere!», ammonisce il «Corriere». L’obbligo della vaccinazione contro il vaiolo sarà abolito in Italia solo nel 1981, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrà decretato definitivamente eradicato il vaiolo.

Da Bovino...per la cattedrale Dopo anni di disonorevole abbandono, il nuovo Soprintendente per i Monumenti e Scavi ha disposto la chiusura della Cattedrale di Bovino per urgenti lavori di restauro. La lentezza burocratica non giova, tuttavia, alla tutela dell’edificio romanico: preoccupanti sono le lesioni a schiacciamento prodotte nella navata centrale e il prospetto esteriore, nonostante la scarpata applicata dal Genio civile, minaccia di staccarsi definitivamente...