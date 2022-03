Governo in crisi? Ed ecco Padre Pio

Il Ministero Facta di nuovo in crisi?

Ad appena 24 ore dalla sua costituzione, il governo Facta ha già la sua prima crisi. Il 1° marzo 1922 il «Corriere delle Puglie» deve dar conto delle dimissioni, a tempo di record, dell’appena nominato ministro delle Poste e Telegrafi, l’on. Colonna di Cesarò: il gesto sarebbe dovuto all’ingerenza del Partito popolare italiano nelle nomine dei sottosegretari. Ancora una volta don Luigi Sturzo si guadagna l’epiteto di «dittatore» da parte del direttore del «Corriere» Azzarita.

Il Santone di S. Giovanni Rotondo

Di un «fenomeno di suggestione collettiva» si parla in terza pagina sul «Corriere» del 1° marzo: il cronista ha avuto notizia, da alcune donne di Manfredonia, della presenza a San Giovanni Rotondo, di un frate cappuccino di 35 anni, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietrelcina, diventato celebre in tutto il mondo. Il sospettoso inviato è voluto andare a vedere con i propri occhi le stimmate di cui tanto ha sentito parlare. La notorietà di tale Padre Pio sarebbe iniziata in seguito alla guarigione miracolosa di una giovane barlettana, moribonda, che lo avrebbe visto in sogno. Di fanatismo sicuramente si tratta, ne è convinto il giornalista, ma in compenso il frate dichiara di voler costruire un ospedale civile con i proventi della sua notorietà. Niente di male, se non fosse per «certi sentimenti rossi» da lui espressi nel veloce scambio di opinioni col cronista. «Se ero scettico prima di vedere questo Sant’uomo, vistolo, sono più scettico di prima», conclude l’inviato del «Corriere».

Un soldato disperso che torna dall’Ungheria

Gli strascichi della Grande guerra, conclusasi da poco più di tre anni, continuano a destare attenzione. Questa volta è una notizia curiosa quella che giunge da Andria: dal 1916 il signor Nicola Griffi non aveva notizie del suo unico nipote, Filippo. Rimasto orfano molto giovane, era partito volontario in guerra ma presto era stato catturato dagli austriaci. All’improvviso il soldato andriese è ricomparso, quasi irriconoscibile, nella casa dello zio. Romanzesche le avventure raccontate dal giovane: la fuga dal campo insieme a due veneti, il rifugio nelle campagne vicino Budapest, il matrimonio con la figlia dell’uomo che l’aveva salvato. Immenso lo stupore di Nicola alla vista di suo nipote: «E pensare, che ho fatto dire delle messe per te!».